4D pharma plc: Neuigkeiten zu Onkologieprogrammen

Identifizierung eines Lebend-Biotherapeutikums der zweitenGeneration und Präsentation von mechanistischen Daten auf MRx0518 undMRx1299Leeds, England (ots/PRNewswire) - 4D pharma plc (AIM: DDDD), einführendes Pharmaunternehmen in der Entwicklung vonLebend-Biotherapeutika, gibt heute Neuigkeiten zu seinenOnkologieprogrammen bekannt. Neue präklinische Daten zu denonkologischen Kandidaten des Unternehmens, MRx0518 und MRx1299,wurden beim ersten Microbiome Movement Oncology Response Summit inBoston, USA, von Forschungsleiterin Imke Mulder präsentiert. Zudemwurden auch neue Informationen zu den klinischen Fortschritten beiMRx0518 von Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D,präsentiert.MRx1299MRx1299 ist ein Lebend-Biotherapeutikum der zweiten Generation,das mithilfe der MicroRx®-Erkennungsplattform von 4D identifiziertwurde. Einer der für dieses Live Biotherapeutic festgestelltenZielwirtswege ist seine potente Hemmung der Histon-Deacetylase(HDAC), die durch bakterielle kurzkettige Fettsäuren (SCFAs)vermittelt wird. Es wird angenommen, dass die HDAC-Hemmung mehrereModi einer Anti-Krebs-Aktivität besitzt, die sowohl auf Tumor- alsauch auf Immunzellen einwirken. Die Behandlung mit MRx1299 und seinenMetaboliten verleiht zytotoxischen T-Lymphozyten die Fähigkeit, dasTumorwachstum in präklinischen Krebsmodellen zu reduzieren.MRx0518MRx0518, der führende Live-Biotherapeutic-Kandidat desUnternehmens für die Onkologie, induziert starke angeborene undadaptive Immunreaktionen in vitro und in vivo.Vor Kurzem vorgelegteDaten belegen die Fähigkeit von oral verabreichtem MRx0518, dieHäufigkeit des Auftretens von Immunzellpopulationen mitAntitumoraktivität im Magen-Darm-Trakt systemisch und in derMikroumgebung des Tumors zu modulieren. Dabei werden Signalwegegenutzt, die bekannt dafür sind, eine Immunität gegen Krebs zubewirken.Das Unternehmen hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt Daten überden Wirkmechanismus von MRx0518 veröffentlicht (Lauté-Caly et al.2019 (https://www.nature.com/articles/s41598-018-36926-8)). Darinwurde dargelegt, dass das bakterielle Flagellin-Protein FliC in hohemMaße die immunstimulierende NF-KB-Signalisierung über denTLR5-Rezeptor aktiviert. Die auf der Konferenz vorgestelltenForschungsergebnisse deuten auf eine Rolle von weiterenWirtsrezeptoren, einschließlich TLR9, bei der Vermittlung derimmunstimulierenden Effekte von MRx0518 hin.Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D, sagte hierzu:"Die Identifizierung unseres neuen Lebend-Biotherapeutika-KandidatenMRx1299 stärkt unsere führendes Onkologie-Portfolio und erweitert denUmfang der onkologischen Indikationen für unsereLebend-Biotherapeutika. MRx1299 hat einen anderen Wirkmechanismus alsMRx0518 und könnte demnach für die Behandlung verschiedenerKrebsarten geeignet sein. Studien zur Wirksamkeit von MRx1299 inpräklinischen Modellen zusätzlicher Tumorarten laufen zurzeit noch,ebenso wie die Hochskalierung und Prozessentwicklung."Er fügte hinzu: "Die zusätzlichen präklinischen Daten zu MRx0518festigen unser Wissen über seinen Wirkmechanismus und seineFähigkeit, eine Immunreaktion gegen Krebszellen hervorzurufen.Parallel dazu bewerten Daten aus unseren laufenden klinischen Studiendie Fähigkeit von MRx0518 zum Hervorrufen von immunologischenAnti-Tumor-Wirkungen bei Patienten. Unsere Phase I/II-Studie vonMRx0518 in Kombination mit KEYTRUDA® (Pembrolizumab) bei Patientenmit soliden Tumoren wird uns spezifische Biomarker-Daten aus beidenTeilen der Studie zur Verfügung stellen. Wir gehen davon aus, dassdie ersten Daten bis Ende 2019 vorliegen werden."Ein Exemplar der Präsentationen finden Sie unterhttps://www.4dpharmaplc.com/en/newsroom/posters-and-publicationsÜber 4D4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist Weltmarktführer bei derEntwicklung von Lebend-Biotherapeutika, einer neuartigen undaufstrebenden Klasse von Medikamenten, die von der FDA(US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde) als biologischeProdukte definiert werden, die einen lebenden Organismus enthalten,wie zum Beispiel ein Bakterium, das für die Vorbeugung, Behandlungoder Heilung einer Krankheit nutzbar ist. 4D hat eine proprietärePlattform entwickelt, die neue Bakterien basierend auf einem tiefenVerständnis von Funktion und Mechanismus rational identifiziert. 4DsLebend-Biotherapieprodukte sind oral einzunehmende, einzelneBakterienstämme, die sich von Natur aus im gesunden menschlichen Darmbefinden. 4D führt zurzeit vier klinische Studien durch, nämlich eineklinische Phase-II-Studie mit Blautix für das Reizdarmsyndrom, einePhase-I/II-Studie mit MRx0518 in Kombination mit Keytruda®(Pembrolizumab) für solide Tumore, eine Phase-I-Studie mit MRx0518bei einer neoadjuvanten Behandlung von Patienten mit soliden Tumorenund eine Phase-I/II-Studie mit MRx4DP0004 für Asthma. Zu den weiterenSchwerpunktprogrammen gehören Krankheitsbereiche wie zum BeispielErkrankungen des zentralen Nervensystems.Über KrebsKrebs ist eine Gruppe von Krankheiten, bei denen abnormesZellwachstum auftritt und das Potenzial besteht, dass diese Zellen inandere Teile des Körpers eindringen oder sich dorthin verbreiten.Weltweit gab es Schätzungen, dass im Jahr 2018 rund 18 Millionen neueFälle auftraten und fast 10 Millionen Menschen an Krebs starben, wasihn zur weltweit häufigsten Todesursache macht. Die Zahl der neuenKrebserkrankungen pro Jahr soll bis 2030 auf 23,6 Millionen steigen.Der globale Marktbedarf an Onkologie-Medikamenten wird bis 2020voraussichtlich einen Wert von 111,9 Milliarden US-Dollar erreichen.Das Mikrobiom wurde in einer Reihe von klinischen Umfeldern in dieKrebsbehandlung und die Auswertung des Behandlungserfolgs einbezogen,darunter auch bei der standardmäßigen Chemotherapie. Es hat sichgezeigt, dass das Mikrobiomprofil der Patienten die Reaktion auf dieAnti-PD-1-Therapie sowohl bei Melanom als auch beinicht-kleinzelligem Lungenkrebs fördert.Über MRx0518MRx0518 hat sowohl als Monotherapie als auch in derKombinationstherapie bei mehreren Tumor-Modellen wie Brustkrebs,Nierenzellkarzinom und Lungenkrebs eine robuste Wirksamkeit alsImmunstimulant und Anti-Tumor-Wirkstoff bewiesen. MRx0518 wirktsowohl auf das angeborene als auch auf das adaptive Immunsystem einund löst eine einzigartige Reaktion aus, die von TLR5 vermitteltwird.2019 untersucht das Unternehmen MRx0518 im Rahmen einer Reihe vonklinischen Krebsbehandlungen. MRx0518 wird in Zusammenarbeit mitMerck, Sharpe & Dohme (Merck & Co. Inc.) in einer Open-Label-Studieder Phasen I/II in Kombination mit KEYTRUDA® (Pembrolizumab) beiPatienten mit soliden Tumoren bewertet, bei denen zuvor dieAnti-PD-1-Therapie versagt hat. Auch eine randomisierte,placebokontrollierte Phase-Ib-Studie von MRx0518 als Monotherapie beieiner neoadjuvanten Behandlung für feste Tumore hat bereits begonnen.Weitere Informationen über die klinischen Studien finden Sie unterhttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03851250https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03934827Über MRx1299MRx1299 ist ein Lebend-Biotherapeutikum der zweiten Generation,das mithilfe der MicroRx®-Plattform von 4D identifiziert wurde.MRx1299 zeigt eine starke Hemmungsaktivität gegenüber derHiston-Deacetylase (HDAC). Die HDAC-Wege sind an der Entwicklung unddem Wachstum einer Reihe von soliden und hämatologischen Krebsartenbeteiligt. MRx1299 hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, dasTumorwachstum in Modellen von Melanomen und CRC zu hemmen.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.4dpharmaplc.com/KEYTRUDA® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & DohmeCorp, eine Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NewJersey, USA.