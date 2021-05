4ARTechnologies - Marktführer im Bereich Kunst-Sicherheit und -Digitalisierung entwickelt den weltweit ersten sicheren NFT für physische und digitale Kunstwerke

Zug (ots) - 4ARTechnologies, der Marktführer im Bereich Kunst-Sicherheit und Digitalisierung annonciert die nächste Sensation: "Wir geben Kunstschaffenden und Kunstsammlern die exklusive Möglichkeit den weltweit einzig sicheren NFT mit unserer Technologie zu erstellen." - Niko Kipouros CEO.Mit NTFs erleben wir das nächste Kapitel der Kunstgeschichte - Beeple verkaufte ein digitales Werk für fast USD 70 Millionen. Cryptopunks, die anfangs kostenlos generiert wurden, sind mittlerweile Millionen wert.Der erfahrene Kunst & Technologie Spezialist 4ARTechnologies erweitert nun seine bereits seit Jahren patentierte All-In-One Lösung für die hoch komplexe NFT-Landschaft.Die Technologie brachte bereits 2019 eine Revolution für die Sicherheit, Effizienz und Transparenz in die globale Kunstbranche und begleitet bereits anspruchsvolle Projekte mit führenden Institutionen wie Munich RE, Ergo Insurance, AON und hasenkamp.Mit der neuen Erweiterung bietet das Unternehmen jedem der weltweit über 25 Millionen schaffenden Kunstakteure den sichersten und einfachsten Eintritt in die Welt der NFTs, um sich auf dem neuen Markt kurzfristig zu positionieren und dadurch langfristig zu profitieren.Zu den neuen und auf dem Markt bisher einzigartigen Funktionen, gehören: die innovative Erstellung und Absicherung eines NFTs auf Knopfdruck, Verwaltung und Präsentieren eigener Kunstsammlung in einem dafür entwickelten virtuellen Showroom für eine unvergleichbare und sichere Vermarktung, Anbindung gängiger Blockchain-Protokolle wie Ethereum und Tezos.Über 4ARTechnologies Mit dem Ziel, das kulturelle Erbe der Kunst für zukünftige Generationen zu schützen und den globalen Kunstmarkt in das digitale Zeitalter zu bringen, setzt 4ARTechnologies einen neuen digitalen Standard für die Kunstwelt. Das Unternehmen kombiniert die Blockchain mit seiner patentierten Technologie und bietet allen Teilnehmern der Kunstwelt mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz.Kontakt für Rückfragen:4ARTechnologies AGDino Lewkowiczdino@4art-technologies.comMobile: +41 41 740 00 50www.4art-technologies.comOriginal-Content von: 4ARTechnologies, übermittelt durch news aktuell