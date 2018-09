Berlin (ots) -Am 1. Oktober 2018 ist der Internationale Tag der Musik - undgleichzeitig auch der Auftakt für den 49. InternationalenJugendwettbewerb "jugend creativ" der Volksbanken undRaiffeisenbanken. "Musik bewegt" lautet das Motto des diesjährigenWettbewerbs, der von Schirmherrn Christian Thielemann, Chefdirigentder Sächsischen Staatskapelle Dresden, prominent unterstützt wird."Musik bereichert das Leben wie kaum eine andere Disziplin, sie regtdie Fantasie an, steigert die Konzentrationsfähigkeit, lässt neueFreundschaften entstehen", so der Stardirigent Thielemann.In der neuen Wettbewerbsrunde können sich Kinder und Jugendlicheauf eine kreative Reise in die Welt der Klänge und Töne begeben undihre Vorstellungen in Bildern und Filmen festhalten. Was verbindensie mit Musik und welche Rolle nimmt sie in ihrem Leben ein? WelcheBotschaften, Visionen und Emotionen kann Musik transportieren?Mitmachen können Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowieJugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, in denKategorien Bildgestaltung (Klassenstufen 1 bis 13), Kurzfilm(Klassenstufen 5 bis 13) und Quiz (Klassenstufen 1 bis 9). DieBeiträge können bis zum 22. Februar 2019 bei den teilnehmendenGenossenschaftsbanken vor Ort eingereicht werden.Bundespreisträger fahren zur kreativen SommerakademieNach Jurierungen auf Orts- und Landesebene wählen Ende Mai 2019die Bundesjurys in Berlin die besten Bilder und KurzfilmeDeutschlands aus. Für die Bundessieger geht es im Sommer 2019 füreine Woche zur kreativen Bundespreisträgerakademie in dieInternationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg an der Ostsee, wosich die jungen Talente unter fachkundiger Anleitung in verschiedenenWerkstätten künstlerisch ausprobieren und ihrer Kreativität freienLauf lassen können. Im Bereich Bildgestaltung haben dieerstplatzierten Bundessieger jeder Altersgruppe zudem die Chance aufeine internationale Auszeichnung, deren Preisträger im Juni 2019 inWien, Österreich, bekannt gegeben werden."jugend creativ"-Videoportal: Kurzfilme direkt online einreichenIn der Kategorie Kurzfilm gibt es zusätzlich zur Einreichung bei derBank die Möglichkeit, Filme bis zum 22. Februar 2019 auf dasVideoportal www.jugendcreativ-video.de hochzuladen. Aus allenEinreichungen wählt die Bundesjury Ende Mai 2019 dreiOnlinesiegerfilme aus, die ebenfalls mit dem begehrten Bundespreis,der Sommerakademie, ausgezeichnet werden. Zusätzlich wird unter allenauf dem Videoportal veröffentlichten Kurzfilmen ein Publikumspreisvergeben - dotiert mit einem Warengutschein für Videotechnik in Höhevon 300 Euro.Engagementbericht mit Kreativitätsförderung im FokusDer im September 2018 veröffentlichte Bericht über dasgesellschaftliche Engagement der genossenschaftlichen FinanzGruppeder Volksbanken und Raiffeisenbanken stellt dieses Mal unter demTitel "Impulse für morgen" Projekte zur Förderung von Kreativität inden Mittelpunkt. Dazu gehört vor allem auch der InternationaleJugendwettbewerb, der unter anderem in Interviews mit Bundesjuroren,Lehrern, Teilnehmern und Bankmitarbeitern portraitiert wird. Damitwirft der Bericht schon jetzt ein erstes Schlaglicht auf das imnächsten Jahr anstehende Jubiläum der 50. Wettbewerbsrunde von"jugend creativ".Der Engagementbericht ist unter www.bvr.de, Publikationen,Gesellschaftliches Engagement abrufbar. Zudem steht die Publikationauch in der über AppStore und GooglePlay kostenlos erhältlichen App"BVR Jahresberichte" zur Verfügung. Einzelne Printversionen desBerichts können als Presse-Exemplar per E-Mail an presse@bvr.deangefordert werden.Druckfähiges Bildmaterial und detaillierte Informationen rund umden Internationalen Jugendwettbewerb finden Sie auf derWettbewerbshomepage unter www.jugendcreativ.de/pressebilderbeziehungsweise www.jugendcreativ.de/pressematerial.Weitere Informationen zu #jugendcreativ unter:www.jugendcreativ.de (Homepage)www.jugendcreativ-video.de (Videoportal)www.facebook.com/jugendcreativPressekontakt:Pressekontakt BVR:Cornelia SchulzStv. PressesprecherinTelefon: 030/2021-1330E-Mail: presse@bvr.dePressekontakt Agentur:wiese prBeate WieseTelefon: 030/60945-180E-Mail: mail@wiese-pr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell