490. Schützenfest: Auftaktwochenende bei hochsommerlichen Temperaturen und mit vielen Höhepunkten / 140.000 Besucher*innen beim Schützenausmarsch in Hannover

Hannover (ots) - Im "Doubliertritt, Marsch!" hieß es heute, am 30.Juni 2019 um 10.00 Uhr wieder, als Schützenpräsident Paul-Eric Stolleden traditionellen Ausmarsch der Schützen ausrief und die 12.000Teilnehmer*innen auf die dreieinhalb Kilometer lange Strecke vomNeuen Rathaus durch die Innenstadt bis zum Rundteil auf dem Festplatzschickte. Die Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentinder Landeshauptstadt Hannover Sabine Tegtmeyer-Dette begrüßte die6.000 Schütz*innen und 6.000 Musiker*innen aus rund 100 Musikkapellenim Vorfeld auf dem Trammplatz. Mehr als 30 Schützenvereine aus ganzDeutschland waren zusätzlich zu den Gastvereinen des Verbandshannoverscher Schützenvereine e.V. mit dabei. 35 festlich geschmückteFestwagen und Kutschen machten den Schützenausmarsch wieder zu einembesonderen Erlebnis. 140.000 Besucher*innen schauten an den Straßenin der Innenstadt Hannovers und den Tribünen am Ballhof, demOpernplatz und der Bruchmeisterallee zu.Neuer Schützensenator und neue BruchmeisterZum neuen Schützensenator wurde am Freitagabend Hans-MartinHeinemann, Stadtsuperintendent und Vorsitzender desevangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes Hannover, vonBürgermeisterin Regine Kramarek gekürt. Sie eröffnete anschließenddas 490. Schützenfest mit dem Fassbieranstich.Die vier Züge des Ausmarsches wurden von den neuen BruchmeisternTorben Völksen (Uniformierte Schützengesellschaft Wettbergen von 1924e.V.), Dr. Johannes Schnabel (Hannoverscher Jagdclub von 1878 e.V.),Dominik Bulitta (Schützengesellschaft Ricklingen von 1853 e.V.) undClemens Kivelitz (Schützengesellschaft Linden v. 1904 e.V.)angeführt, die ebenfalls am Freitagabend zum Start des Schützenfestesim Rahmen der traditionellen Bruchmeisterverpflichtung im NeuenRathaus in ihr Amt eingeführt wurden.Musikkapellen und FestwagenFür Stimmung auf der Ausmarschstrecke sorgten u.a. dasHeeresmusikcorps Hannover, die Musikkapelle Gelting aus Bayern - siehat auch den Eröffnungsgottesdienst am Freitag musikalisch begleitet- und die Showband Jubal drum & bugle corps aus den Niederlanden.Besonders schöne Festwagen sah man beispielsweise bei derJohanniter Unfallhilfe oder dem Museum für Kulturgeschichte. DerFestwagen des Museums war das erste Mal beim Schützenausmarsch dabei,überzeugte durch eine auwendiger Dekoration und wurde zum schönstenFestwagen des Ausmarsches gekürt. Die Festgruppe Gaypeople"Zielsicher bunt" , mit der aus der TV-Sendung "Wa(h)re Liebe"bekannten Künstlerin Lilo Wanders, sorgte ebenfalls für vielAufmerksamkeit. Auch der Festwagen der Jägerschaft Hannover Land miteiner Naturlandschaft und der Festwagen der Evangelischen Kirche mitder Darstellung der Marktkirche waren aufwendig und mit Liebe zumDetail geschmückt.Auch die 12 König*innen und Hofdamen, darunter die SchneverdingerHeidekönigin, die Nienburger Spargelkönigin, die Sonnenblumenköniginaus Bad Bederkesa, die Wurzelkönigin aus Bardowick und dieWeinkönigin aus der Region Munster belebten mit ihrer Teilnahme denSchützenausmarsch.Eindrücke nach dem SchützenausmarschDas Fazit der Ersten Stadträtin und Wirtschafts- undUmweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette war positiv: "Ein tollesAuftakt-Wochenende dieses 490. Schützenfestes bei zwar hohensommerlichen Temperaturen, aber die Stimmung stand dem intensivenWetterhoch in nichts nach. Der Schützenausmarsch war wieder einbesonderes Highlight, das viele Besucher*innen begeistert hat.Besonders freue ich mich auch über das friedliche Miteinander dervielen Menschen bei dieser unvergleichlichen Veranstaltung. DieZusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Feuerwehr hat wiederhervorragend funktioniert. Besondere Erwähnung verdient hier auch dasgroße Engagement des Deutschen Roten Kreuzes und der freiwilligenFeuerwehr für die Unterstützung bei der Trinkwasserversorgung. Allengilt mein ganz herzlicher Dank".Beim Schützenausmarsch 2019 galten starke Sicherheitsmaßnahmen,die von Stadt und Polizei gemeinsam entwickelt und vereinbart wurden.Demnach gab es ganztägig am 30. Juni eine Fahrverbotszone für LKW ab3,5 Tonnen für die Innenstadt von Hannover und eine gemeinsameVeranstaltungsleitung von Stadt, Polizei und Feuerwehr.Schützenpräsident Paul-Eric Stolle war ebenfalls in Feststimmung:"Das war wieder ein toller Schützenausmarsch mit vielen aufwendigdekorierten Festwagen, Kutschen und Musik aus vielen TeilenDeutschlands und dem Ausland. Für mich ist das in jedem Jahr aufsNeue ein Höhepunkt im Programm. Jetzt freuen wir uns auf die neueWoche, getreu dem Motto 'Feste Feiern' - mit tollen Veranstaltungenauf dem Schützenplatz."Hinweis für die Redaktionen:Auf der Internetseite www.schuetzenfest-hannover.de sowie aufFacebook und Instagram finden Sie alle Informationen rund um dasSchützenfest Hannover. Im Presseportal stehen aktuelle Fotos und dieheutige Pressemitteilung zum Download bereit.Eckdaten zum Schützenfest Hannover:Das Schützenfest Hannover auf dem rund zehn Hektar großenSchützenplatz in Hannover gilt als das größte Schützenfest der Welt.Die Tradition reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. DieVeranstaltungsfläche, die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl derFestzelte sind bisher von keinem Schützenfest weltweit überbotenworden. Etwa 240 Schausteller begeistern ihre BesucherInnen jedesJahr mit Neuheiten bei den High-Tech-Fahrgeschäften, Karussells,Geisterbahnen, Losbuden und vielen weiteren Attraktionen. Hannoverhat mit 65 Schützenvereinen und -gesellschaften eine große fachlicheVereinsdichte und trägt seit den 1950er Jahren den offiziellenEhrentitel "Deutsche Schützenstadt". 