489. Schützenfest: Auftaktwochenende bei bestem Wetter und mit vielen Höhepunkten / 200.000 BesucherInnen beim Schützenausmarsch in Hannover (FOTO)

Hannover (ots) -Im "Doubliertritt, Marsch!" hieß es heute, am 1. Juli 2018 um10.00 Uhr wieder, als Schützenpräsident Paul-Eric Stolle dentraditionellen Ausmarsch der Schützen ausrief und die 10.000TeilnehmerInnen auf die dreieinhalb Kilometer lange Strecke vom NeuenRathaus durch die Innenstadt bis zum Rundteil auf dem Festplatzschickte. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover StefanSchostok begrüßte die 5.000 SchützenInnen und 5.000 MusikerInnen ausrund 90 Musikkapellen im Vorfeld auf dem Trammplatz. 37Schützenvereine aus ganz Deutschland waren zusätzlich zu denGastvereinen des Verbands hannoverscher Schützenvereine e.V. mitdabei. 35 festlich geschmückte Festwagen und Kutschen machten denSchützenausmarsch wieder zu einem besonderen Erlebnis. 200.000BesucherInnen schauten an den Straßen in der Innenstadt Hannovers undden Tribünen am Ballhof, dem Opernplatz und der Bruchmeisterallee zu.Neue Schützensenatorin und neue BruchmeisterZur neuen Schützensenatorin wurde am Freitagabend im Rahmen desFassbieranstichs Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann, Präsidentin derHochschule für Musik, Theater und Medien von Oberbürgermeister StefanSchostok gekürt. Übrigens benötigte Schostok nur einen Schlag, bisdas Schützenfestbier floss und er damit das 489. Schützenfest füreröffnet erklärte.Die vier Züge des Ausmarsches wurden von den neuen BruchmeisternDavid Rosenbaum (Schützengesellschaft Ricklingen von 1853 e.V.),Julian Rödiger (Fanfarenkorps Hannover v. 1973 e.V.), Sascha Heering(Schützengesellschaft Ricklingen von 1853 e.V.) und Tim Küker(Schützengesellschaft Anderten von 1901 e.V.) angeführt, dieebenfalls am Freitagabend zum Start des Schützenfestes im Rahmen dertraditionellen Bruchmeisterverpflichtung im Neuen Rathaus in ihr Amteingeführt wurden.Musikkapellen und FestwagenFür Stimmung auf der Ausmarschstrecke sorgten u.a. dasBundesfanfarenkorps Neuss-Furth, die Kieselbronner Gugge Gaiße, dieShowband Jubal drum & bugle corps aus den Niederlanden, dieMusikgruppe "Willen is kunnen" aus Belgien und das niedersächsischePolizeiorchester.Volkswagen Nutzfahrzeuge war mit einer Bulli-Parade bestehend ausacht historischen Fahrzeugen (T1 und T2) vertreten. Der Vorsitzendedes Markenvorstands und Schützensenator 2017, Dr. Eckhard Scholz, saßselbst mit am Steuer und unterstrich mit dieser Aktion dieVerbundenheit des Werksstandortes Stöcken mit der Stadt Hannover undseinen Menschen.Besonders schöne Festwagen sah man beispielsweise bei der NKR(Norddeutsches Knochenmark-und Stammzellenregister) und derJohanniter Unfallhilfe. Auch der Festwagen der Evangelischen Kirchemit der Darstellung der Marktkirche und der Festwagen der JägerschaftHannover Land mit einer Naturlandschaft waren aufwendig und mit Liebezum Detail geschmückt. Die Trachtengruppe aus Küssnacht/Rigi(Schweiz) begeisterte in traditionellen Kostümen. Die Gilde Brauereinahm mit einem imposanten vierspännigen Festwagen mit KaltblüterPferden teil.Auch die 27 KönigInnen und Hofdamen, darunter die SchneverdingerHeidekönigin, die Nienburger Spargelkönigin, die deutscheKirschblütenkönigin, eine Waldkönigin aus dem Solling und einKartoffelkönig, belebten mit ihrer Teilnahme den Schützenausmarsch.Eindrücke nach dem SchützenausmarschDas Fazit von Oberbürgermeister Stefan Schostok war positiv: "Eintolles Auftakt-Wochenende dieses 489. Schützenfestes bei bestemWetter - der Schützenausmarsch war wieder ein besonderes Highlight,das viele Besucherinnen und Besucher begeistert hat. Bei den vielengeschmückten Festwagen stand einer in der Besuchergunst besondershoch. Herzlichen Glückwunsch an die Johanniter Unfallhilfe zum"schönsten" Festwagen des Ausmarsches. Besonders freue ich mich auchüber das friedliche Miteinander der vielen Bürgerinnen und Bürger beidieser unvergleichlichen Veranstaltung. Die Zusammenarbeit zwischenStadt, Polizei und Feuerwehr hat wieder hervorragend funktioniert.Dafür meinen herzlichen Dank".Beim Schützenausmarsch 2018 galten starke Sicherheitsmaßnahmen,die im letzten Jahr von Stadt und Polizei gemeinsam entwickelt undvereinbart wurden. Anlass für die Erweiterung desSicherheitskonzeptes zum Schützenfest und Schützenausmarsch war eineabstrakte Gefährdungslage in Deutschland mit Blick auf möglicheAnschläge mit islamistischem Hintergrund. Demnach gab es ganztägig am1. Juli eine Fahrverbotszone für LKW ab 3,5 Tonnen für die Innenstadtvon Hannover und eine gemeinsame Veranstaltungsleitung von Stadt,Polizei und Feuerwehr.Schützenpräsident Paul-Eric Stolle war ebenfalls in Feststimmung:"Das war wieder ein toller Schützenausmarsch mit vielen aufwendigdekorierten Festwagen, Kutschen und Musik aus vielen TeilenDeutschlands und dem Ausland. Für mich ist das in jedem Jahr aufsNeue ein Höhepunkt im Programm. Jetzt freuen wir uns auf die neueWoche, getreu dem Motto 'Feste Feiern' - mit tollen Veranstaltungenauf dem Schützenplatz und weiterhin viel Sonne", fügte er schmunzelndhinzu.Hinweis für die Redaktionen:Auf der Internetseite www.schuetzenfest-hannover.de sowie aufFacebook und Instagram finden Sie alle Informationen rund um dasSchützenfest Hannover. Im Presseportal stehen aktuelle Fotos und dieheutige Pressemitteilung zum Download bereit.Eckdaten zum Schützenfest Hannover:Das Schützenfest Hannover auf dem rund zehn Hektar großenSchützenplatz in Hannover gilt als das größte Schützenfest der Welt.Die Tradition reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. DieVeranstaltungsfläche, die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl derFestzelte sind bisher von keinem Schützenfest weltweit überbotenworden. Etwa 240 Schausteller begeistern ihre BesucherInnen jedesJahr mit Neuheiten bei den High-Tech Fahrgeschäften, Karussells,Geisterbahnen, Losbuden und vielen weiteren Attraktionen. Hannover hat mit 65 Schützenvereinen und -gesellschaften eine große fachliche Vereinsdichte und trägt seit den 1950er Jahren den offiziellen Ehrentitel "Deutsche Schützenstadt". Der Schützenausmarsch ist mit rund 10.000 TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland, mit 35 Festwagen und Kutschen der umfangreichste Schützenausmarsch der Welt. Er bildet nicht nur den Höhepunkt der zehntägigen Festveranstaltungen, sondern verwandelt die Leinemetropole auch in eine pulsierende internationale Begegnungsstätte.