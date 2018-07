47 Prozent der Arbeitnehmer wünschen sich mehr Flexibilität

Frankfurt (ots) - 47 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschlandwünschen sich mehr Flexibilität, jedoch befürchten 43 Prozent, dassdie Wahl flexibler Arbeitsbedingungen ihre Aufstiegschancenbeeinträchtigt. Das sind einige der zentralen Ergebnisse der neuenGlobal Talent Trends Studie 2018 von Mercer."Das Bedürfnis nach mehr Flexibilität wächst und geht einher mitdem Wunsch, mehr Kontrolle über das berufliche und das private Lebenzu erreichen und beide Welten in Einklang zu bringen", erklärtSebastian Karwautz, Leiter des Bereichs Career Central & EasternEurope bei Mercer.Im Rahmen der Studie wurden nicht nur Mitarbeiter, sondern auchHR-Verantwortliche und Führungskräfte befragt. Letztere sind festentschlossen, den Diskussionen zum Thema Disruption nun auch Tatenfolgen zu lassen: 94 Prozent der deutschen Unternehmen habenInnovationen als Kernthema auf ihrer Agenda und 96 Prozent planenVeränderungen im Organisationsdesign."Die Fähigkeit zur Veränderung wird mehr und mehr zumentscheidenden Faktor für den Erfolg im globalen Wettbewerb. Diegroße Herausforderung besteht darin, die Mitarbeiter mit auf dieReise zu nehmen und ihnen den Weg aufzuzeigen. Die gute Nachrichtist, dass Mitarbeiter genau das fordern: Sie wollen, dassFührungskräfte eine klare Richtung vorgeben", so Sebastian Karwautzweiter.Die Mercer-Studie identifiziert fünf große Trends für 2018:Change@Speed, sinnvolles Arbeiten, permanente Flexibilität, Plattformfür Talente und Digital von innen nach außen.1. Change@Speed: Wie sich Unternehmen auf die Zukunft der Arbeitvorbereiten, hängt vom Grad der zu erwartenden Disruption ab. DieUnternehmen, die die größte Disruption erwarten, arbeiten Agilität inihr Modell ein und setzen auf flachere, stärker vernetzte Strukturen(40 Prozent planen eine Abflachung der Organisationsstruktur).Allerdings fühlen sich die Personalverantwortlichen in Deutschlandnur bedingt bereit, ihre Mitarbeiter entsprechend umzuschulen (59Prozent sind zuversichtlich, dass sie dies gut können) oder neueMitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten einzustellen (58Prozent). 54 Prozent der Führungskräfte gehen davon aus, dassmindestens jede fünfte Rolle in ihrem Unternehmen in den nächstenfünf Jahren nicht mehr existieren wird. Daher sindArbeitsplatzverlagerungen und Umschulungen für Unternehmenüberlebenswichtig. Doch nur ein Drittel (31 Prozent) der Unternehmenverbessert den Zugang zu Online-Lernkursen und ein noch kleinererAnteil (20 Prozent) lässt seine Mitarbeiter im Unternehmen rotieren.2. Sinnvolles Arbeiten: In Deutschland sagen fast zwei Drittel (60Prozent) der erfolgreichen Mitarbeiter, die sich persönlich undberuflich erfüllt fühlen, dass ihr Unternehmen einen klaren Zweckverfolgt. Um einen Sinn in ihrer Tätigkeit zu finden, sehnen sich dieMitarbeiter nach dem nötigen Freiraum zum Lernen und Experimentieren.Wird diese Sehnsucht nicht erfüllt, sind Arbeitnehmer zum Absprungbereit: 34 Prozent der deutschen Mitarbeiter, die mit ihrem Jobzufrieden sind, wollen das Unternehmen trotzdem verlassen, weil siedie gebotenen Karrieremöglichkeiten als unzureichend wahrnehmen.Ebenfalls wichtig für die Arbeitnehmer ist die Fairness bei derVergütung und bei Nachfolgeregelungen. Nur 39 Prozent der Mitarbeiterin Deutschland geben an, dass ihr Unternehmen bei Gehalts- undBeförderungsentscheidungen gerecht handelt. Weltweit liegt die Quotebei durchschnittlich 53 Prozent.3. Permanente Flexibilität: Arbeitnehmer haben und äußern heuteklare Erwartungen an Arbeitsmodelle. Sie wollen flexiblereArbeitsmöglichkeiten und die Unternehmen hören ihnen zu: 77 Prozentder Führungskräfte sehen flexibles Arbeiten als Kernstück ihresLeistungsversprechens an. Jedoch betrachten sich nur 3 Prozent derHR-Führungskräfte in Deutschland als Branchenführer, wenn es darumgeht, Flexibilität zu ermöglichen. 47 Prozent der Arbeitnehmerwünschen sich mehr Flexibilität, aber 43 Prozent befürchten, dass dieWahl flexibler Arbeitsbedingungen ihre Aufstiegschancenbeeinträchtigt. "Der Mangel an flexiblen Arbeitsregelungen schadetFrauen und älteren Arbeitnehmern überproportional, was zu Fehlzeiten,niedrigeren Energieniveaus und Burnout führt", erklärt Ilya Bonic,President von Mercers Career Business. "Da sich die Kompetenzlückevergrößert und zugleich menschliche Fähigkeiten immer wichtigerwerden, ist es sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaftwichtig, sicherzustellen, dass ein vielfältiger Pool von Talenten inallen Lebensphasen aktiv am Erwerbsleben teilnehmen kann."4. Plattform für Talente: 85 Prozent der Führungskräfte erwarteneine Zuspitzung des War for Talent. Entsprechend erkennen dieUnternehmen, dass sie ihr Talent-Ökosystem erweitern und ihreHR-Modelle für ein digitales Zeitalter anpassen müssen. Mehr alsjedes dritte deutsche Unternehmen plant, im Jahr 2018 mehr Talente"auszuleihen". "Ein größerer Zugang zu Talenten durch ein breiteresÖkosystem ist Teil der Lösung. Darüber hinaus müssen UnternehmenTalente schneller und präziser einsetzen, um das Potenzial ihrerMitarbeiter zu erschließen", sagt Kate Bravery, Global PracticesLeader im Bereich Career bei Mercer. "Ein 'Plattform-Ansatz' fürTalente erfordert einen radikalen Mentalitätswandel: Alle imUnternehmen müssen auf Talente zum Nutzen aller zugreifen können."5. Digital von innen nach außen: Wenn es darum geht, Mitarbeiterneine "digitale Erlebniswelt" zu bieten, die sich mit dem Standarddeckt, den die Mitarbeiter privat gewöhnt sind, hinken deutscheUnternehmen hinterher: Nur 8 Prozent sehen sich heute als digitaleOrganisation, was der Hälfte des weltweiten Durchschnitts entspricht.Während 53 Prozent der Mitarbeiter sagen, dass modernste Tools fürden Erfolg wichtig sind, geben nur 38 Prozent an, dass sie über diefür ihre Arbeit notwendigen digitalen Tools verfügen. Lediglich 33Prozent bestätigen, dass sie mit ihrer Personalabteilung digitalinteragieren. Die Führungskräfte sind zuversichtlich, dass HR alsstrategischer Partner die Weichen für die Zukunft stellen kann. 69Prozent der Führungskräfte geben an, dass HR die Personalstrategiemit den strategischen Prioritäten des Unternehmens in Einklangbringt. "In turbulenten Zeiten neigt man dazu, an Bewährtemfestzuhalten. Intuitiv wissen wir, dass Erfolg mit Wandel verbundenist, und das erfordert eine gesunde Risikobereitschaft und dieOffenheit, mit alten Talentmodellen zu brechen und neue zuentwickeln", so Kate Bravery weiter.Auf der Suche nach neuen Technologien müssen sich Führungskräfteauf das "Betriebssystem Mensch" konzentrieren, um ihre Organisationnach vorne zu bringen. "Sie erkennen, dass es die Kombination ausmenschlichen Fähigkeiten und fortschrittlicher digitaler Technologieist, die ihr Geschäft vorantreiben wird", sagt Ilya Bonic, Presidentvon Mercers Career Business.Die Studie von Mercer gibt Einblicke in die Ansichten von über7.600 leitenden Führungskräften, Personalverantwortlichen undMitarbeitern aus 21 Branchen und 44 Ländern weltweit. 