479 Multinationale Konzerne aus China und dem Ausland melden sich beim zweiten Offline Qingdao Multinationals Summit an

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der zweite Qingdao Multinationals Summit findet am 15. und 16. Juli im chinesischen Qingdao statt. Laut dem Shandong Research Center for Multinationals, dem Organisator des Gipfels, haben sich bisher 479 multinationale Unternehmen für die Veranstaltung angemeldet.Auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros des Staatsrats zum Qingdao Multinationals Summit 2021, die am 26. Mai stattfand, sagte Qian Keming, Vizeminister des chinesischen Handelsministeriums, dass die Veranstaltung dazu beitragen werde, das Vertrauen der multinationalen Unternehmen bezüglich ihrer Investitionstätigkeit in China zu stärken.Die Anmeldungen der Unternehmen laufen auf Hochtouren. Laut Ji Binchang, dem Vizegouverneur der Provinz Shandong, haben sich 310 multinationale Unternehmen mit insgesamt 330 Teilnehmern aus 26 anderen Ländern und Regionen für die Veranstaltung angemeldet. 182 Vertreter von 169 chinesischen multinationalen Konzernen haben sich ebenfalls für den Gipfel angemeldet. Wie viele Führungskräfte dieser Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen wollen, ist noch nicht bestätigt.Die Veranstaltung umfasst eine Klausurtagung der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), bei der die Politik und die Vereinfachung der Zollabfertigung besprochen werden, sowie fünf Sitzungen zum Schutz des geistigen Eigentums (geografische Angaben) und zur Zusammenarbeit. Einige multinationale Konzerne werden die Gelegenheit der Roadshows nutzen, um neue Technologien und Produkte anzukündigen. Ein Forschungsbericht mit dem Titel "Multinational Companies in China: New Opportunities Arising in the New Pattern") Multinationale Unternehmen in China: Neue Gelegenheiten unter einem neuen Schema" wird während des Gipfels veröffentlicht. Der Gipfel wird auch von einer Messe begleitet. Bisher haben mehr als 600 Unternehmen aus zahlreichen Ländern und Regionen Interesse an der Messe bekundet.Der erste Gipfel fand 2019 statt. Laut Umfragen von Drittorganisationen sagten 96,4% der Teilnehmer, dass sie sich nach der Teilnahme am ersten Gipfel im Jahr 2019 auf den zweiten freuen. 90% der Befragten gaben an, diesen Gipfel ihren Partnern zu empfehlen.