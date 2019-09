46 neue angehende Hebammen im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (FOTO)

Hamburg (ots) -29 Hebammen haben letzte Woche die Ausbildung abgeschlossenHamburg 06. September 2019 - heute beginnen 46 junge Frauen ihreAusbildung zur Hebamme im Bildungszentrums für Gesundheitsberufe(BZG). Diese Ausbildungsstätte gehört zu Asklepios - und derKlinikbetreiber ist damit der größte private Ausbilder der Stadt.Erst letzte Woche hatten 29 frisch ausgebildete Hebammen in einemfeierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse erhalten und können nunSchwangere bei der Geburtsvorbereitung, der Entbindung und imWochenbett unterstützen.Entgegen dem Bundestrend stieg die Zahl der Geburten in Hamburg inden letzten Jahren. Parallel dazu nahm auch das Interesse an derAusbildung zur Hebamme zu, wie Holger Graber, Betriebsleiter desBildungszentrums für Gesundheitsberufe (BZG) feststellte. Vieleangehende Hebammen absolvierten die praktischen Teile ihrerAusbildung in den Geburtshilfeabteilungen der Asklepios KlinikenAltona, Barmbek, Nord und Wandsbek. Aber auch für praktisch alleanderen Hamburger Krankenhäuser mit Geburtshilfe bildet das BZGHebammen aus. Daneben werden eine Reihe weiterer Gesundheitsberufeangeboten, vor allem Gesundheits- und Krankenpfleger.Weiterführende Informationen über das BZG:https://www.asklepios.com/hamburg/bzg/Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell