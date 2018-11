46 % der Internetnutzerinnen und -nutzer sehen online fern

Wiesbaden (ots) - 46 % der Personen ab 10 Jahren, die im erstenQuartal 2018 das Internet genutzt haben, haben sich onlineFernsehsendungen live oder zeitversetzt angeschaut. Das waren 30Millionen Menschen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anlässlich des Welttages des Fernsehens am 21. Novemberweiter mitteilt, haben Jungen/Männer (50 %) etwas häufiger über dasInternet ferngesehen als Mädchen/Frauen (43 %).Neben Live-Fernsehen und zeitversetzten Online-Fernsehangeboten,die beispielsweise über die Mediatheken der Sender abgerufen werdenkönnen, schauten die Internetnutzerinnen und -nutzer häufig auchOnline-Angebote von Video-Sharing-Diensten (64 %) wie etwa YouTubeund von kommerziellen Streaming-Anbietern (30 %) wie beispielsweiseNetflix.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen,Telefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell