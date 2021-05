Mit 463 Euro zum Börsen-Millionär? Die Amazon-Aktie macht es möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Keine Frage. Es ist ein fesselndes Gefühl, wenn dir ein Bekannter von einem unbekannten Tech-Unternehmen erzählt, das in den nächsten Jahren richtig durchstarten könnte. Wer weiß, es könnte so sein, als hättest du Aktien von Amazon (WKN: 906866) im Jahr 1999 gekauft. Selbiges gilt für Investitionen in unbekannte Goldminen in Kanada oder Südafrika.

Was ein sensationelles Thema beim Pausen-Tratsch in der Arbeit ist, wird aber auf lange Sicht sehr wahrscheinlich dazu führen, dass du deine Ersparnisse verlierst. Denn den meisten Anlegern passiert bei diesen „Börsen-Träumen“ ein Denkfehler.

Investitionen in unbekannte, neuartige Unternehmen

Wer möchte nicht mit Aktien zum Millionär werden? In der Retrospektive würde wohl jeder von uns Aktien von Amazon oder Microsoft kaufen, wenn man nochmals die Chance dazu hätte. Und dann nicht nur um 10 Euro, sondern am besten gleich 100.000 Euro.

Doch die damalige Realität war eine gänzlich unterschiedliche. Denn niemand wusste, welche Zukunft diese beiden Unternehmen haben werden. Genauso ist es heute. Es gibt vermutlich bereits heute ein unbekanntes Unternehmen am Aktienmarkt, das in ähnliche Sphären wie Amazon oder Microsoft aufsteigen könnte. Doch die Kunst besteht darin, dieses Unternehmen zu finden und sich daran zu beteiligen.

Doch vielen Anlegern unterläuft bei diesen riskanten Investitionen ein großer Fehler. Denn der Betrag, der benötigt wird, um mit dieser Anlage zum Millionär zu werden, wird extrem überschätzt. Dies führt dazu, dass Anleger zum Teil Tausende von Euro in riskante Unternehmen investieren und meist auch verlieren. Dabei zeigt uns das Extrembeispiel Amazon, dass selbst eine geringe Investition ausgereicht hätte, um Börsenmillionär zu werden.

Wie viel hätte man investieren müssen?

Wenn man den Zielbetrag von 1 Million Euro durch den derzeitigen Aktienkurs von Amazon dividiert, erhält man die Anzahl der Aktien, die benötigt werden. Somit wird klar, dass du dafür ca. 377 Amazon-Aktien benötigst (Stand: 10.05.2021).

Unter Berücksichtigung sämtlicher Aktien-Splits betrug der erste Kurs von Amazon ca. 1,5 US-Dollar. Würde man heutige Fremdwährungskurse verwenden, wären wir ca. bei 1,23 Euro pro Amazon-Aktie. Hättest du somit am ersten Börsentag von Amazon 377 Stück zu je 1,23 Euro erworben, hätte dich das lediglich 463,71 Euro gekostet.

Weniger als man zunächst denken würde, oder?

Fazit

Was kannst du daraus lernen? Einmal mehr, dass die wichtigste Lehre an der Börse die Risikostreuung ist. Wenn du Glück hast, kann das Investieren in unbekannte und hochriskante Unternehmen definitiv dazu führen, dass du mit 40 in Rente gehen kannst.

Wenn du jedoch alles auf eine Karte setzt und beispielsweise 10.000 Euro in eine Goldmine in Südafrika investierst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Großteil deines Kapitals verlierst. Besser wäre es, die 10.000 Euro Risikokapital auf 20 bis 30 interessante Aktien aufzuteilen. Denn wie man am Beispiel von Amazon sieht, können selbst geringe Investitionen zur finanziellen Freiheit führen. Vorausgesetzt, du hast das richtige Pferd im Stall bzw. im Depot.

Der Artikel Mit 463 Euro zum Börsen-Millionär? Die Amazon-Aktie macht es möglich! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

