45-facher Millionengewinn Neuer Eurojackpot-Millionär kommt aus dem Rheinland (FOTO)

Münster (ots) -Was für ein Jackpot-Gewinn! Ein WestLotto-Spielteilnehmer aus demRheinland ist der Glückspilz des "Muttertag"-Wochenendes. Zusammenmit einem Eurojackpot-Spieler aus Polen teilen sie sich den 90Millionen-Jackpot unter sich auf. Die Summe von 45 Millionen Euro istder dritthöchste Lotteriegewinn in Deutschlands größtem BundeslandNordrhein-Westfalen.Eine WestLotto-Annahmestelle im Großraum Köln war der Ort, wo derneue Multi-Millionär am gestrigen Freitag (10. Mai) den Glückstippabgegeben hat. Sein Spieleinsatz von 13 Euro beinhaltete insgesamtfünf Spielreihen für die jüngste Ziehung.Axel Weber, Pressesprecher von WestLotto, gratuliert dem 45-fachenMillionär: "Herzlichen Glückwunsch in das Rheinland. Wir freuen unsüber das Fingerspitzengefühl des neuen Millionärs, denn ausgerechnetseine fünfte und damit letzte angekreuzte Spielreihe auf demEurojackpot-Spielschein brachte den Jackpotgewinn!"Neben dem Rheinländer gibt es in der zweiten Gewinnklasse einenweiteren Großgewinner aus Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit 10weiteren Spielteilnehmern konnte ein Tipper aus dem Ennepe-Ruhr-Kreiszum Fast-Millionär werden. Seine Ausbeute: 994.790,90 Euro. Dieweiteren Gewinner in diesem Rang kommen aus Bayern (3 x),Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Spanien,Dänemark und der Tschechischen Republik (2 x).Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen datiertaus dem Jahr 2016. Am 25. März hatte ebenfalls ein Spielteilnehmeraus dem Rheinland bei der Lotterie Eurojackpot 76.766.891,40 Euroabgeräumt. Der bisher zweithöchste NRW-Gewinn stammt vom 1. Januar2016 und umfasste gut 50 Millionen Euro. Die genaue Gewinnsumme desSpielteilnehmers lautete 49.685.851,50 Euro. Und auch hier gilt: DerSpielauftrag wurde im Rheinland gespielt.