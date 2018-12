45 % der Seniorinnen in Deutschland leben allein

Wiesbaden (ots) - 2017 lebten in Deutschland 45 % der Frauen ab 65Jahren allein in einem Haushalt. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus weiter mitteilt,lag der Anteil bei Männern dieser Altersgruppe wesentlich niedrigerbei 20 %.Unter den älteren Menschen insgesamt hatten Alleinlebende einenAnteil von 34 %. Am häufigsten lebten Seniorinnen und Senioren miteiner Ehepartnerin beziehungsweise einem Ehepartner im Haushalt(59 %). Dies war jedoch deutlich häufiger bei älteren Männern (74 %)als bei älteren Frauen (48 %) der Fall.Mit höherem Alter steigt der Anteil der Alleinlebenden, wobei auchdie Unterschiede zwischen Frauen und Männern größer werden. Fast dreiViertel (73 %) der hochbetagten Frauen ab 85 Jahren lebten alleine,während es bei den Männern der gleichen Altersgruppe nur ein Drittel(33 %) war.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus demMikrozensus,Telefon: +49 (0) 11 / 75 29 46,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell