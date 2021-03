45 Aktien: Starke Midday-Session am Freitag!

Die(NASDAQ:EEIQ) Aktien sprangen um 665% auf $30,60. Das Unternehmen hat am Donnerstag den Preis für sein Angebot von 750.000 Einheiten zu $8 pro Einheit festgelegt. Die Aktien der(NASDAQ:WAFU) kletterten um 190% auf $13,73. Chinesische Bildungsaktien wurden am Freitagmorgen deutlich höher gehandelt, möglicherweise als Folge des Börsengangs von Elite Education am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!