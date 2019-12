450 Teams aus 60 Ländern nehmen am 2019 MakeX Robotics Competition teil, der somit zu einem der drei weltbesten STEAM-Wettkämpfe wird

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 2019 Makeblock MakeX RoboticsCompetition World Championship nahm im Guangzhou Asian Games Town Gymnasiumihren Lauf. Vom 29. November bis zum 1. Dezember traten Teams, die aus 2500Lehrern und Schülern bestanden, im Wettstreit um den finalen Bonus-Pool von über70.000 Dollar gegeneinander mit ihren Robotern an. Die Anzahl der teilnehmendenLänder, die um das Dreifache höher lag als 2018, konnte mit einem neuen Rekordglänzen. Mittlerweise zählt MakeX zu einem der drei renommiertestenSTEAM-Wettbewerbe weltweit.Weitere Informationen zum MakeX Robotics Competition finden Sie unterhttp://bit.ly/35L9kOuDas MakeX-Wettbewerbsprogramm der Saison 2020 wurde im Rahmen derEröffnungsfeierlichkeiten vorgestellt. Der Wettbewerb, der für die Saison 2020dem Thema Future Vision gewidmet ist, gliedert sich entsprechend der jeweiligenAltersgruppen in fünf Bereiche. Diese umfassen MakeX Inspire, MakeX Future Home,MakeX Starter-Smart Links, MakeX Challenge-Intelligent Innovator sowie MakeXPremier-Ultimate Warrior. Das brandneue Programm MakeX Inspire richtet sich anKinder der Altersgruppe von 4 bis 7 Jahren, während MakeX Premier aufUniversitätsstudenten abgestimmt ist.Im Laufe des vergangenen Jahres konnte sich der MakeX Robotics Competition aufsechs Kontinenten bzw. in 60 Ländern und 150 Städten etablieren, sodass sichmehr als 10.000 Teams für den Wettbewerb registrierten. Die Schlussrunde fandvor einem zum Thema Künstliche Intelligenz gestalteten Hintergrund in dem sichüber 30.000 m2 erstreckenden Stadion statt. Vor dem Stadion bot einKI-Aktivitätsbereich Technikfans stundenlange Unterhaltung.Ein aus Vietnam stammender Wettbewerbsteilnehmer wurde sich nach tagelangemLernen und Training der positiven Qualitäten seiner Teammitglieder bewusst:"Obwohl wir noch immer verschiedene Ansichten vertreten, hören wir uns stetsgegenseitig zu, um bessere Resultate zu erzielen." Ein Mitstreiter aus Chilefügte hinzu: "Wir haben gelacht und gelernt, wir standen unter Stress, dochletztendlich liegt eine wunderbare Zeit hinter uns!"Der MakeX Robotics Competition, der auf drei Jahre exponentielles Wachstumblickt, entwickelt sich immer mehr zu einer international anerkannteninterkulturellen Plattform, die Wettbewerbsteilnehmer zum Ideenaustauschbefähigt, mit fortschrittlicher Technik konfrontiert, Kommunikation in Form vonWettkampf und Teamwork ermöglicht sowie Kreativität entwickeln lässt. MakeX wirdsein dynamisches Wachstum beibehalten, um in den kommenden Jahren einersteigende Anzahl globaler Teilnehmer eine noch größere Wettbewerbsarena bietenzu können.Informationen zum MakeX Robotics CompetitionMakeX ist eine internationale Wettbewerbsplattform für Veranstaltungen imBereich der Robotik, die mit Events wie Robotics Competition und STEAM Carnivaldas Ziel verfolgt, die Öffentlichkeit zu schöpferischen Tätigkeiten zu animierensowie ihren Forschungstrieb zu fördern und sich diesbezüglich auszutauschen.MakeX findet seinen Ursprung in China und hat sich dazu verpflichtet,STEAM-Lösungen für das Bildungswesen zu unterstützen, die Wettbewerbskultur imBereich der Robotik zu fördern und Teenager rund um den Globus zu einerWettbewerbsteilnahme zu ermutigen.Webseite: www.makex.io/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037732/Official_poster_MakeX_Robotics_Competition.jpgPressekontakt:Vanessa Liuvanessa.liu@makeblock.com+86 18576603272Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122252/4455947OTS: Makeblock Co., Ltd.Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell