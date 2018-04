Berlin (ots) - Dorothee Bär (Staatsministerin für Digitalisierung)sowie Unternehmer Wolfgang Grupp (TRIGEMA) sprechen am 17. April 2018(10:45 Uhr - 14:00 Uhr) auf dem Kongress Deutscher Lokalzeitungen(ZDF-Hauptstadtstudio).Staatsministerin Bär (CSU) wird die Digitale Agenda derBundesregierung vorstellen und einen konkreten Ausblick auf die Zieleund Herausforderungen für die nächsten Jahre geben.Unternehmer Wolfgang Grupp (TRIGEMA), der 100% "Made in Germany"produziert, wird über das Thema "Heimat als Chance für denMittelstand" referieren und die daraus resultierendenHerausforderungen für den Standort Deutschland beleuchten.In einem Panel mit dem Titel "Pixel statt Buchstaben?"reflektieren FDP-Generalsekretärin Nicola Beer und der Journalist undAutor Dr. Hajo Schumacher darüber, wie Digitalkompetenz an Schulengelehrt werden kann und wie moderne Medienerziehung aussehen muss.Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister desInnern, für Bau und Heimat, Marco Wanderwitz MdB, hält eine Keynote.Die Ziele der Regierungspolitik zum "gesellschaftlichen Zusammenhalt"und "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land"stehen dabei im Mittelpunkt.Begrüßt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderemvon Bettina Schausten, der Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.Moderiert wird die Medienpolitische Stunde von derFernsehmoderatorin Anja Heyde und dem Chefredakteur sowieGeschäftsführer Ralf Freitag von der Lippischen Landes-Zeitung.Teilnahme an der Veranstaltung nur auf Einladung.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist dieInteressenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihmsind rund 90 kleinere und mittlere Tageszeitungenzusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leser haben. Der VDLrepräsentiert die Belange lokaler und regional ausgerichteterTageszeitungen - print und online.Pressekontakt:Markus KöhlerPressereferentTelefon: 030/ 39 80 51 62E-Mail: markus.koehler@lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V., übermittelt durch news aktuell