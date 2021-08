Die 44. Jinhan Fair for Home & Gifts geht zu einem hybriden Präsenz- und Online-Format über

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 44. Jinhan Fair for Home & Gifts wird diesen Oktober sowohl im Offline- als auch im Online-Format stattfinden. Die Messe vor Ort wird voraussichtlich vom 22. bis 25. Oktober 2021 auf der PWTC Expo Guangzhou stattfinden, während die virtuelle Messe vom 11. bis zum 27. Oktober 2021 geplant ist.Auf der Jinhan Fair sind auf einer Ausstellungsfläche von circa 85.000? wie üblich 9 Produktkategorien von Heimdekoration bis zu Geschenken zu sehen. Als Chinas führende Plattform bringt die Messe 900 chinesische Hersteller zusammen und bietet den Käufern wettbewerbsfähige Preise und innovatives Design.Die Online-Messe wird weiterhin in drei Phasen stattfinden. Die einzelnen Phasen sind jeweils vier Tage lang und Besucher können über i.jinhanfair.com teilnehmen. Die Messe bietet eine Reihe von maßgeschneiderten virtuellen Einkaufsgesprächen, die es Einkäufern aus aller Welt ermöglichen, mit ausgewählten chinesischen Herstellern einfach und effektiv von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. In der vergangenen Saison wurden erfolgreich über fünfzig aufeinanderfolgende Online-Einkaufsgespräche durchgeführt.Käufer aus aller Welt sind herzlich eingeladen, an dieser Online- und Offline-Einkaufsmesse im Oktober teilzunehmen: www.jinhanfair.comPressekontakt:Yongyi Xu, xuyongyi@jinhanfair.com, +86-18927506411Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600457/JINHAN_FAIR.jpgOriginal-Content von: Jinhan Fair for home & gifts, übermittelt durch news aktuell