42,6 Grad: Hitze-Rekord von Lingen unbrauchbar / WetterOnline erkennt Rekordwert nicht an (FOTO)

Bonn (ots) -42,6 Grad - der Hitzeort Lingen ist in aller Munde. Bezüglich desStandorts der Wetterstation gibt es aber so viel berechtigte Kritik,dass dieser Wert gestrichen werden sollte. Die Meteorologen vonWetterOnline haben nun entschieden, den Wert nicht in ihrenRekordlisten zu führen.Historische HitzewelleDie große Hitzewelle beschäftigt viele Meteorologen immer noch."Die Hitze im letzten Julidrittel war historisch, daran gibt es keineZweifel", sagt Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher vonWetterOnline. "Der alte Deutschland-Rekord von 40,3 Grad wurdezunächst in Geilenkirchen am 24. Juli mit 40,5 Grad knapp überboten.Noch tropischer war es einen Tag später, als an zahlreichen Stationendie 40-Grad-Marke überschritten wurde. So etwas hat es in Deutschlandseit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen nicht gegeben."Temperatur-Messung nur unter Standard-BedingungenUm Messungen miteinander vergleichen zu können, gelten Standardsder Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Sie regeln, dassThermometer an offiziellen Wetterstationen belüftet undstrahlungsgeschützt sein müssen. Zudem werden wichtige Anforderungenan die nähere Umgebung einer Messstelle formuliert, damit deren Wertenicht durch Bebauung, asphaltierte Flächen oder zu starken Bewuchsverfälscht werden.Problematischer Garteneffekt in LingenSchaut man sich Bilder der Wetterstation in Lingen an, so fallendichte Hecken und eine hohe Baumreihe in nächster Nähe zumThermometer auf. "Der natürliche Bewuchs im nächsten Umfeld derWetterstation hat in den letzten Jahren derart zugenommen, dass es inpuncto 'Belüftung' in Lingen größte Probleme gibt. Die Folge ist,dass sich Hitze dort bei intensiver Sonneneinstrahlung und wenig Windstaut", erklärt Matthias Habel. "In der Folge werdenExtremtemperaturen gemessen, die deutlich von Messungen im Umlandabweichen." Niederländische Meteorologen haben dieses Phänomen als"Garteneffekt" bezeichnet. Tatsächlich sticht Lingen sogar regelmäßigdramatisch aus den Messungen umliegender Orte hervor, mehrere GradAbweichung sind keine Seltenheit. Matthias Habel kommentiert dies mitden Worten: "Die in Lingen gemessenen Spitzenwerte sind für nationalewie internationale Vergleiche einer Hitzewelle schlicht unbrauchbar.Der Fehler kann je nach Wetterlage ein bis drei Grad betragen."Defizite der Messbedingungen sind schon lange bekanntDie Messwerte der Höchsttemperatur aus Lingen sprechen seit etwafünf Jahren eine deutliche Sprache: sie weichen immer stärker von deneigentlich zu erwartenden Werten ab. Aus diesem Grund hat derDeutsche Wetterdienst schon 2014 eine Verlegung der Wetterstation aneinen neuen Standort beschlossen. "Die Verlegung wurde allerdings bisheute nicht vollzogen", stellt Matthias Habel fest und legt nach:"Umso unverständlicher ist, dass der unter äußerst fragwürdigenBedingungen ermittelte Rekordwert von 42,6 Grad nun vom DWD anerkanntwird." Doch Habel weiß auch: "Der DWD befindet sich in einerZwickmühle: Erkennt er den Wert nicht an, so kommen die Leugner desunzweifelhaft stattfindenden Klimawandels aufs Feld. Erklärt der DWDden Rekord hingegen für ungültig, so müssten sich die OffenbacherMeteorologen zahlreichen unangenehmen Fragen stellen." WetterOnlinewird aus den dargelegten Gründen den Wert aus Lingen nicht mehr alsRekord aufführen. "Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, dasswomöglich über Jahre hinweg im In- und Ausland ein offensichtlichviel zu hoher Rekordwert aufgeführt wird."Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter Unternehmenskommunikationmatthias.habel@wetteronline.de+49 228 55 937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell