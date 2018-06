42.000 Jugendliche feiern das YOU Summer Festival (FOTO)

Berlin (ots) -Rund 200 Aussteller präsentierten auf der 20. YOU Trends ausKarriere, Lifestyle, Musik & Sport - Europas größtes Jugendevent fanderstmals als Festival statt - YOU Summer Stage und Action-Poolbringen Stimmung in den Sommergarten - ausgebuchter Schulklassentagam FreitagDie zwanzigste YOU feierte sich erstmals als Festival undetabliert sich erneut als wichtiges Trendbarometer für Jugendkultur:Bereits für zehn Euro erlebten 42.000 Jugendliche die coolsten Bands,ließen sich von den letzten Trends begeistern, konnten ihre Zukunftplanen und neue Sportarten entdecken. Über 100 internationale undnationale Musikgrößen wie Bars and Melody (UK), Johnny Orlando(Kanada), Iggi Kelly (Irland) oder Lukas Rieger (Deutschland)brachten das Publikum im Sommergarten zum Toben. Auf derJubiläumsveranstaltung präsentierten rund 200 zufriedene Ausstellerdie aktuellsten Themen aus Bildung, Lifestyle, Musik und Sport.Darunter waren große Marken wie BRAVO, JAM FM, RTL II, FujifilmInstax, Deichmann oder Yentelier mit ihren neusten Produkten. DieJugendlichen testeten indoor und unter freiem Himmel ihre eigenensportlichen Skills beim Parcouring, Streetdance, Trampolinspringenoder Yoga und zahlreichen anderen Trendsportarten. Die jugendlichenFans standen Schlange, um ihre Online-Stars persönlich zu treffen,mit ihnen Selfies zu machen und zu sprechen. In Halle 21 tanztenvolle Tribünen bei der mitreißenden Streetdance-Meisterschaft mit.Die Jugendlichen feierten nicht nur sich und ihre Stars, sieinformierten sich auch umfangreich über Ausbildungs- undKarrieremöglichkeiten. Aussteller wie der ADAC, das Bundesministeriumfür Bildung und Forschung (BMBF), die deutsche Bauindustrie,Deichmann oder andere potentielle Arbeitgeber stellten sich denJugendlichen mit ihren Berufen vor. Ein weiterer Besuchermagnet warder Schulklassentag am Freitag, an dem Lehrer und Schüler spannendeWorkshops ausprobierten und praktischen Input zu verschiedenen Themenerhalten haben.Daniel Barkowski, Projektleiter YOU Summer Festival: "Jugendlichekönnen bei uns die Trends aus Sport und Lifestyle erleben und sichgleichzeitig auch über Gesundheit, Gesellschaft, Politik, Umwelt undWirtschaft informieren. Bei der YOU steht das Markenerlebnis derjungen Besucher ganz weit vorne sowie die persönlichen Erlebnisse undTreffen mit den Stars, die sie sonst nur aus YouTube oder Instagramkennen. Das neue Festivalkonzept ist bei Ausstellern und Besuchernsehr gut angekommen. Wir verzeichneten ein volles Gelände,begeisterte Besucher sowie zufriedene Aussteller. Trotz wechselhaftenWetters war der Andrang groß. Wer wissen will, was Jugendlichebewegt, welchen Trends sie folgen und wer mit ihnen ins Gesprächkommen will, für den ist das YOU Summer Festival ein jährlicherPflichttermin vor den Sommerferien."Ein abwechslungsreiches Sportprogramm mit Basketball,Bogenschießen, Gaming, Tanzen oder Yoga animierte zahlreicheJugendliche zum Mitmachen und Ausprobieren. Eine gelungene Premierefeierte die NERF-Teamsport Liga: Besucher fieberten bei spannendenDart-Blaster Kämpfen in der NERF-Arena mit und konnten für Open Playsselbst zum NERF-Profi werden. ALBA Berlin suchte zusammen mit der YOUdie sportlichste Schule Berlins, die "YOU Sportskanone". ImHalbstundentakt traten am YOU-Freitag jeweils zwei Schulen an denStationen Tischtennis, Kicker, Basketball, Rundlauf,NERF-Dart-Blaster und Bogenschießen gegeneinander an. Im 1.000Quadratmeter großen Action-Pool im Sommergarten konnten Wasserrattenauf und im Wasser Mermaiding, das Schwimmen mit einerMermaidingflosse, ausprobieren, sich mit anderen Besuchern WipeoutChallenges, Wettrennen mit Luftmatratzen, Rescue Boards oder Einhorn-oder Flamingo-Floaties liefern. Hood Training feierte ebenfallsPremiere: Das Projekt von Aktion Hilfe für Kinder, bietet kostenloseProjekte, Trainings und Workshops für Kinder und Jugendliche ausStadtteilen mit erhöhtem Entwicklungsbedarf an. Für ausgelasseneStimmung sorgten rund 1.400 nationale und internationale Tänzer beider 15. Streetdance-Meisterschaft Berlin. Auf Europas größtemJugendevent zeigten 120 Gruppen der deutschen Streetdance-Szene sowie50 Teams für das Berliner HIP POP Battle ihre tänzerischenFähigkeiten vor tausenden von begeisterten Tanzfans.Die YOU Summer Stage im Herzen des Sommergartens bot einabwechslungsreiches Festival-Programm aus Konzerten wie "JugendMusiziert" sowie Shows von Newcomern und Stars. RTL II, BRAVO und JAMFM präsentierte am Wochenende gemeinsam mit der YOU angesagtenationale und internationalen Musik-Stars der Generation Z. Denabsoluten Fanmoment erlebten Youngsters am YOU Carpet und in der Meet& Greet Area: Täglich standen die Online-Stars ihren Fans amWochenende für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung.Die YOU Squad, ein Team aus fünf angesagten Influencern, um AnnikaSofie, Joyatheresa, KekseTV, Justin Prince und Mone@Supergirlberichtete wieder live vom Geschehen und lieferte sich aufregendeChallenges mit Ausstellern und Fans.Auf Europas größtem Jugendevent erwartete Teens angesagteLifestyle-Neuheiten wie leuchtende Festivalturnbeutel, Pop-Up Nailsoder personalisierte Hoodies, Shirts und Rucksäcke vom YOU SummerFestival. Besucher konnten außerdem an Wettbewerben rund um Beauty &Fashion teilnehmen, zum Beispiel beim YOU LOOK Modelcontest 2018. Einweiteres Highlight: Die erfolgreiche deutsche Influencerin xLaetapräsentierte erstmals ihr neues Beautylabel nju. Die Besucher konntenihre Haarpflegeserien "sparkle on nju roses" (Basislinie) und"inspire with nju cocos" (Limited Edition) exklusiv vor deroffiziellen Markteinführung kennenlernen. Julia alias xLaeta standihren Fans auch persönlich am Stand Rede und Antwort sowie fürSelfies zur Verfügung. Bei der sechsten Street Art- undGraffiti-Meisterschaft, Battle of Schools, sprayten mehr als fünfBerliner Schulen live und outdoor um die Wette. Erstmalig waren auchkirgisische Street Art Künstler mit am Start. Bei der Kooperation mitdem Auswärtigen Amt und dem Goethe Institut konnten Graffitifans denKünstlern beim Malen großflächiger YouTuber-Portraits im Sommergartenzusehen.Im Future's Space in Halle 20 informierten Jugendliche sichumfassend über Berufs- und Ausbildungsthemen oder planten ihreberufliche Zukunft. Das Future's Space präsentierte sich mit vielenMitmach-Angeboten. Jugendliche erhielten wichtige Tipps für einenerfolgreichen Start in den Job. Ob Gespräche oder Workshops zurBerufs- oder Studienberatung, Auslandsaufenthalte oder Praktika: Rund40 Arbeitgeber lieferten Infos aus erster Hand, halfen beiEntscheidungen, wie der Wahl des passenden Ausbildungsberufs oder desrichtigen Studienganges oder gaben Unterstützung beim Verwirklichender eigenen Zukunftspläne. Auch Organisationen, Verbände undInstitutionen, die sich sozial engagieren, wie humanitäreEinrichtungen, Tierschutzorganisationen, Lebenshilfegruppen,Bildungs- und Arbeitsinstitutionen und Sozialeinrichtungen,präsentierten sich dieses Jahr auf dem Berliner Messegelände. Dasnächste YOU Summer Festival findet im Juni 2019 auf dem BerlinerMessegelände statt.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival fand vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erlebten Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Malwar es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sichin drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform fürLifestyle, Sport und Fashion. Teenies konnten neben einem 1.000 qmgroßen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zumMitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovativeSportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunftplanen. Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:YOU Summer Festival:Julia WegenerPR ManagerinT: (030) 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.you.de#yousummerfestival#you2018Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell