Mit 421 Pferdestärken verstärkt ein Ford Mustang im Polizei-Ornat den Kölner Rosenmontagszug (FOTO)

Köln (ots) -- Die Sportwagen-Legende führt den Rosenmontagszug 2017 in Kölnmit an- Das Muscle Car in Polizei-Bekleidung wirbt für die InitiativeTUNE IT! SAFE!- Ford unterstützt seit 66 Jahren den Rosenmontagszug mitzahlreichen Fahrzeugen und ehrenamtlichen HelfernDieser Streifenwagen wird viele Blicke auf sich ziehen und wäreder Traum vieler Polizisten: Beim Rosenmontagszug 2017 fährt einblau-silberner Ford Mustang im originalen Polizei-Outfit mit. Nebendem offiziellen Polizeiführungsfahrzeug wird das legendäre Pony Carin Uniform den Zug mit anführen.Dies ist jedoch nicht der erste Auftritt des Polizeimustangs. DieBeklebung geht auf eine Idee von TUNE IT! SAFE! zurück. Mit derStilikone möchte die Initiative dafür werben, dass sich Sicherheitund Fahrspaß nicht ausschließen. Das Kampagnenfahrzeug wurde von Fordzur Verfügung gestellt und wirbt auf Messen, Events undVerkehrssicherheitstagen für sicheres Tuning.Muscle Car fährt SchrittgeschwindigkeitBei dem im Rosenmontagszug üblichen, langsamen Schritttempo von2-3 km/h wird der Mustang mit dem 5,0-Liter-V8 Motor sein Potenzialkaum ausschöpfen. Der Ford Mustang ist erst seit 2015 auch offiziellin Europa erhältlich und begeistert mit starkem Design, modernerTechnik und erstklassiger Fahrleistung.Seit 66 Jahren - Köln, Karneval und FordNeben dem Ford Mustang können das Kölner Dreigestirn sowie dasFestkomitee Kölner Karneval in diesem Jahr auch über 55 Ford TransitCustom-Bagagewagen, sieben Ford Galaxy und fünf Ford TourneoCustom-Shuttlefahrzeuge verfügen. Ford unterstützt den KölnerKarneval bereits seit 66 Jahren mit umfangreichen Fahrzeugflotten.Von 1951 bis 2017 kamen bei den Rosenmontagszügen insgesamt 2.766Ford-Bagagewagen zum Einsatz. Die Ford Transit Custom sorgen beimdiesjährigen Zug für den Kamelle-Nachschub. Ford unterstützt nichtnur mit Fahrzeugen - mehr als 70 ehrenamtliche Fahrer undMechatroniker von Ford sorgen dafür, dass alles rund läuft.