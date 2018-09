41 Städte treffen sich in Shenyang und diskutieren über grüne Entwicklung auf der 18. Bürgermeisterkonferenz der World Winter City Association for Mayors

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Die 18. Bürgermeisterkonferenzder World Winter City Association for Mayors (WWCAM-Konferenz) fandam 12. September 2018 in Shenyang statt. Auf der Konferenz waren lautder Stadtregierung von Shenyang 41 Stadtgruppen und 52 Handelskammernaus 30 Ländern eingeladen. Unter dem Motto "Winterstadt, besseresLeben" beschäftigte sich die WWCAM mit der Planung und demBaumanagement von Winterstädten sowie dem Bau und der grünenEntwicklung von Smart Cities. WWCAM wird außerdem Innovationeneinbringen, sowie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischenWinterstädten fördern, um Entwicklungsprobleme auf der ganzen Welt zulösen.Seit der ersten WWCAM-Konferenz 1982 in Sapporo, Japan, vor 36Jahren, findet die Konferenz alle zwei Jahre statt. Aufbauend aufihrem bisherigen Erfolg durchbricht diese Konferenz die Schranken derMitgliedsstädte. Vertreter der Winterstädte aus Ländern, die sichgemeinsamen Herausforderungen auf fünf Kontinenten gegenübersehen,sind herzlich zum dynamischen Austausch zwischen Städten in der Welteingeladen."Städte, die auf hohem Breitengrad oder in der Höhe liegen, sindernsteren Problemen in Bezug auf Heizung, Verkehr und Umweltausgesetzt." Während der Konferenz sagte Lara Fritts, Direktorin derAbteilung für wirtschaftliche Entwicklung von Salt Lake City: "SaltLake City plant, bis zum Jahr 2040 100 % erneuerbare Energie für dieStromversorgung in der Gemeinde zu verwenden und 80 % derTreibhausgase zu reduzieren, so dass jeder Bürger frische saubereLuft im kalten Winter genießen kann. Inspiriert von unseremRessourcenplan steht die Regierung von Shenyang in engerZusammenarbeit mit uns, um von Kohle auf erneuerbare Energiequellenumzusteigen."Auf der Konferenz stellten 15 Bürgermeister oder Vertreter ausSapporo, Japan; Seoul, Südkorea; Vancouver, Kanada; undClermont-Ferrand, Frankreich, die Erfahrungen und Errungenschaftenihrer Städte vor und gaben entsprechende Vorschläge zum Aufbau neuerenergieeffizienter Smart Cities mit besserer Lebensqualität sowieVorschläge zur nachhaltigen Entwicklung grüner Städte.48 Wirtschaftsverbände aus 18 Ländern und 60 verbundeneUnternehmen aus Liaoning, darunter die Ambo Group aus den USA, dieIndustrie- und Handelskammer Sapporo, die Orrin-Gruppe aus Finnland,die Handelskammer der Europäischen Union, die Shenyang Broad Groupund die Shenyang Tourism Group, nahmen am Winter Cities BusinessCooperation Meeting mit etwa 150 Teilnehmern teil. Während desMeetings stellten mehr als 20 ausländische Unternehmen und mehr als50 chinesische Unternehmen One-to-One-Projektbeziehungen zu Themenwie Tourismus, IT, Umweltschutz und anderen Bereichen her."Making Life Better" stellt nicht nur den Wunsch und dasernsthafte Bemühen der Menschen auf der ganzen Welt zur Verbesserungder Lebensqualität heraus, sondern auch die unausweichlichehistorische Verantwortung der Stadtverwaltung. Laut Jiang Youwei,Bürgermeister von Shenyang, ist die Stadt bereit, die Kommunikationund den Austausch mit anderen Städten zu stärken, die praktischeZusammenarbeit zu vertiefen und eine nachhaltige und gesundeEntwicklung der Stadt zu fördern. Mittlerweile drückten auch vieleBürgermeister und Handelskammervertreter ihre Bereitschaft zu einerIntensivierung der Kommunikation mit Shenyang aus, um die Projektedes internationalen Kulturtourismus energisch zu entwickeln undErfahrungen bezüglich präziser Stadtplanung, sensibler Entwicklungund Lean Management auszutauschen.Bildanhänge:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319339Pressekontakt:Ms. Liu+86-10-63074558Original-Content von: Shenyang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell