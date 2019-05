"41: Nowitzki - eine Legende nimmt Abschied" - die exklusive Dokumentation über die letzten Tage seiner NBA-Karriere am Dienstag auf Sky Sport News HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die 41-minütige Dokumentation begleitet Dirk Nowitzki in denemotionalen letzten Stunden seiner NBA-Karriere auf Schritt und Tritt- Neben Dirk Nowitzki selbst kommen unter anderem sein Vater,seine Schwester, Teamkollege Maxi Kleber sowie die NBA-LegendenCharles Barkley und Scottie Pippen zu Wort- Die Erstausstrahlung erfolgt am Dienstag um 19.00 Uhr im Free-TVauf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream desSenders auf skysport.de und in der Sky Sport App- Die Dokumentation wird auf skysport.de sowie für alle Sky QKunden auch über den Receiver auf Abruf zur Verfügung stehenAm 10. April dieses Jahres bestritt Dirk Nowitzki in San Antoniodas letzte Spiel seiner NBA-Karriere. Damit schloss sich nach 21Jahren der Kreis, nachdem der Stern des Würzburgers 1998 an selberStelle beim "Hoop Summit" - einem Spiel für die bestenUS-amerikanischen und internationalen Nachwuchsspieler - aufgegangenwar.Dazwischen lag eine große Karriere, in der sich der Deutsche inseinen 21 Saisons bei den Dallas Mavericks vom "German Wunderkind" zueinem der besten Basketballer aller Zeiten entwickelte. Nur zweiSpieler in der NBA-Geschichte bestritten mehr Partien als Nowitzkis1.522, nur fünf Spieler erzielten mehr Punkte als die 31.560 des40-Jährigen. Höhepunkte dieser 21-jährigen Reise waren der Gewinn derMeisterschaft 2011 sowie die Auszeichnung als MVP, dem besten Spielerder Saison 2006/07.Sky Sport News HD begleitete den 14-maligen All-Star auf denletzten Schritten in den letzten Stunden seiner einmaligen Karriere:Beim letzten Heimspiel vor seinen Fans in Dallas, beim letztenAuswärtsspiel beim großen Rivalen in San Antonio, bei seinem letztenKorb und der letzten Pressekonferenz. Die Sky Autoren Semi Chrayedund Meikel Schüler waren in Texas dabei und haben die emotionalenMomente des Abschieds in einer 41-minütigen Dokumentationfestgehalten.Neben Dirk Nowitzki selbst kommen auch sein Vater und seineSchwester sowie die NBA-Legenden Charles Barkley und Scottie Pippenzu Wort. Außerdem sprach Sky mit seinem deutschen Teamkollegen MaxiKleber, der ebenfalls aus Würzburg stammt und seit 2017 an der Seiteseines Jugendidols für die Dallas Mavericks spielt.Die Erstausstrahlung von "41: Nowitzki - eine Legende nimmtAbschied" findet am Dienstagabend um 19.00 Uhr auf Sky Sport News HDim Free-TV statt. Wiederholungen werden am Mittwoch um 8.15 Uhr und20.15 Uhr sowie am Donnerstag um 8.15 Uhr auf dem24-Stunden-Sportnachrichtensender ausgestrahlt. Alle Sendungen sindauch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de undin der Sky Sport App zu sehen.Die Dokumentation wird auf skysport.de sowie für alle Sky Q Kundenauch über den Receiver auf Abruf zur Verfügung stehen. Außerdemwerden in den kommenden Wochen zahlreiche Wiederholungen auf SkySport 1 und 2 HD gezeigt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell