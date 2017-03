41 Millionen Händler auf der ganzen Welt entscheiden sich für UnionPay

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jüngsten Angaben zufolge akzeptierenmehr als 41 Millionen Händler und über 2 Millionen Geldautomaten in160 Ländern und Regionen UnionPay-Karten. Über 10 MillionenOnline-Händler, die ihren Sitz außerhalb des chinesischen Festlandshaben, unterstützen UnionPay Online Payment.UnionPay International bietet seine Bezahldienste sowohl fürchinesischen Touristen als auch für Reisende aus aller Welt an. ImRahmen der Verbesserung des Umfelds für die Kartenannahme beschäftigtsich UnionPay International derzeit mit den Vorlieben undBezahlgewohnheiten von ausländischen Kunden, um den verschiedenstenGruppen von Karteninhabern sichere und bequeme Bezahldienste anbietenzu können.Aufstellung einer "Globalen Landkarte für den Einkauf" fürKarteninhaberMittlerweile hat UnionPay für Hongkong, Macau, die Mongolei, Kubaund die VAE eine Akzeptanzrate von 100 Prozent erreicht. In Nordost-und Südostasien akzeptieren über 70 Prozent der Händler UnionPay. Inden USA akzeptieren 80 Prozent der Händler UnionPay-Kreditkarten,während die Hälfte der Händler in Europa, die Bankkarten akzeptieren,auch UnionPay akzeptiertMit über 70 Millionen UnionPay-Karten, die in 40 Ländern undRegionen ausgegeben wurden, sind auch Händler aus weiteren Branchenbereit, UnionPay-Karten zu akzeptieren. Zu diesen Händler gehörennicht nur Duty-free-Läden, Einkaufszentren und Hotels, sondern auchausgezeichnete Restaurants, Unterhaltungsbetriebe undVerkehrsunternehmen. So können beispielsweise Karteninhaber inSingapur mit UnionPay-Karten in Supermärkten, Kinos, Tankstellen undin Taxis bezahlen.UnionPay wird zudem von über 10 Millionen Online-Händlernakzeptiert, die ihren Sitz außerhalb des chinesischen Festlandshaben. Diese Händler bedienen nicht nur die Nachfrage vonKarteninhabern im grenzüberschreitenden Handel, sondern bieten auchausgezeichnete Dienstleistungen bei der Buchung von Flugtickets undbeim Bezahlen von Studiengebühren.Aufbau eines engmaschigeren Netzwerks von AkzeptanzstellenJetzt ist UnionPay International dabei, sein Netzwerk ausAkzeptanzstellen weiter zu verbessern. Zunächst setzt es dieAusdehnung seiner Präsenz von Annahmestellen weiter fort underweitert sein Angebot an Bezahlmöglichkeiten mit der Karte. Zweitensbaut es derzeit Hauptgeschäftsbezirke außerhalb des chinesischenFestlands auf und optimiert die Benutzerfreundlichkeit von Karten.Drittens beschleunigt es die Einführung von Chips für sein Netzwerkaus Akzeptanzstellen und unterstützt die Bereitsteller von Karten beider Ausgabe von UnionPay-Chipkarten. Viertens führt es den mobilenQuickPass von UnionPay breitflächig ein, um die Nachfrage von Käufernnach flexiblen und sicheren Bezahldiensten zu befriedigen.Bis jetzt hat UnionPay International ein Netz aus 90Hauptgeschäftsbezirken in den USA, Kanada, Südostasien, Australienund Neuseeland aufgebaut. In diesen Bezirken liegt dieHändlerabdeckung von UnionPay bei über 70 Prozent, das UnionPay-Logoist überall sichtbar und den UnionPay-Karteninhabern werden exklusiveVorteile eingeräumt.Darüber hinaus akzeptieren über 400.000 Verkaufsstellen in Märktenwie Hongkong, Macau, Taiwan, Singapur, Australien, den VAE und Kanadaden mobilen QuickPass. Kunden können an diesen Verkaufsstellen mitUnionPay-Chipkarten mithilfe der "QuickPass"-Unterschrift und überQuickPass-fähige Smartphones bezahlen.Pressekontakt:Agnes Hou+86-21-2026-5843houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell