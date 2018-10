41. Herbsttreffen der Medienfrauen in München geht zu Ende

München (ots) - Heute ist das 41. Herbsttreffen der Medienfrauenzu Ende gegangen. Vom 26. bis 28. Oktober 2018 trafen sich etwa 300Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands undÖsterreichs beim Bayerischen Rundfunk in München.Sandra David, die Gleichstellungsbeauftragte des BayerischenRundfunks und Gastgeberin des diesjährigen Treffens in München zoginsgesamt eine positive Bilanz des Herbsttreffens: "`The sky is notthe limit´ war ein riesiger Erfolg. Eineinhalb Jahre Vorbereitung, 29Stunden erstklassiges Programm mit 43 hervorragenden undbeeindruckenden Referentinnen liegen hinter uns. Ich bin stolz, dasswir Gastgeber der etwa 300 Frauen von ARD, ZDF, Deutsche Welle,Deutschlandradio und ORF sein durften. Es ist das größte undbedeutendste Netzwerktreffen innerhalb der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten und wir konnten auch in diesem Jahr wiedermeinungsbildende Akzente setzen. Ich hoffe, unsere Teilnehmerinnentragen den Spirit von `The sky is not the limit´ weiter in ihreHäuser."Die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales,Kerstin Schreyer, betonte: "Frauen müssen sichtbarer werden. Das giltfür die Führungsetagen der Unternehmen, für Parteien und die Politik,aber auch für die Medien. Die Medien sind es, die die Vorstellungender Gesellschaft wesentlich prägen. Sie haben es in der Hand, welchesBild sie nach außen vermitteln. Denn noch immer sind Frauen häufigauf überholte Rollenbilder reduziert. Gerade erfolgreiche Vorbilderfehlen allzu oft."Den Negativpreis "Saure Gurke 2018" erhielt die ZDF-Sportredaktionfür ihre sexistische Fragestellung in einem Interview mit AngeliqueKerber nach ihrem Wimbledon-Sieg im Juli 2018. In der Begründung derJury heißt es: "Eine deutsche Topathletin hat 22 Jahre nach SteffiGraf einen historischen Sieg errungen, und der Sportreporterkonzentriert sich im Interview mit Angelique Kerber darauf,herauszufinden, mit welchem der männlichen Finalisten sie liebertanzen würde." Da müsse man sich schon fragen, ob im Umkehrschlusseinem der männlichen Athleten solche Fragen gestellt werden würden.Das sei Sexismus pur, so die Jury.Zum Abschluss ihres Herbsttreffens verabschiedeten dieMedienfrauen zwei Resolutionen. Sie fordern eine verbindlicheFrauenquote von 50 Prozent in den Führungsetagen deröffentlich-rechtlichen Medienhäuser bis zum Jahr 2025. Außerdemkritisieren sie die Verurteilung einer Gynäkologin wegen der Beratungzum Schwangerschaftsabbruch und fordern die Abschaffung desParagrafen 219a.Das Herbsttreffen der Medienfrauen wird jedes Jahr von eineranderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ausgerichtet undfindet im nächsten Jahr beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Mainstatt.Weitere Informationen: https://www.herbsttreffen-medienfrauen.de/Twitter #HT18 #medienfrauen18Kontakt:Gleichstellungsbeauftragte des Bayerischen Rundfunks:Sandra David089/5900 -247050151/44 03 74 40Original-Content von: Herbsttreffen der Medienfrauen, übermittelt durch news aktuell