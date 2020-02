415 Millionen Kinder wachsen weltweit in Kriegen und Konflikten auf / Jedes sechste Kind betroffen / Jungen häufiger verletzt / Mädchen Opfer sexueller Gewalt

Berlin (ots) - Kriege und Konflikte verschärfen sich und werden für Kinder immergefährlicher. Dies zeigt der neue Bericht "Krieg gegen Kinder", den dieKinderrechtsorganisation Save the Children anlässlich der MünchnerSicherheitskonferenz zum dritten Mal veröffentlicht. Die bisher umfassendsteDatensammlung zu Kindern in Kriegen und Konflikten verdeutlicht, dass im Jahr2018 weltweit etwa 415 Millionen Mädchen und Jungen in einem Konfliktgebietlebten, 149 Millionen Kinder unter gefährlichsten Lebensumständen aufwuchsen unddie Zahl der schweren Kinderrechtsverletzungen anstieg. Seit 2005 dokumentierendie Vereinten Nationen die schlimmsten Verbrechen an Kindern. Der aktuelleBericht von Save the Children untersucht erstmals, wie sich die sechs schwerstenKinderrechtsverletzungen auf Mädchen und Jungen unterschiedlich auswirken."Seit 2005 wurden 95.000 Kinder verstümmelt oder getötet, Zehntausende wurdenentführt. Kinder in Konflikten werden sexuell missbraucht oder zwangsrekrutiert,humanitäre Hilfe wird ihnen systematisch verweigert. Es ist erschütternd, dassdie Welt zuschaut, während Kinder ungestraft zur Zielscheibe werden", sagtSusanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children. "Immer öfter werdenSchulen und Krankenhäuser angegriffen, Millionen von Kindern haben keinen Zugangzu Bildung oder Gesundheitsdienstleistungen. Das dürfen wir nicht längertolerieren."Die beunruhigenden Fakten des Berichts: Allein 2018 wurden mindestens 12.125Kinder durch konfliktbedingte Gewalt getötet oder verletzt, das entspricht einemAnstieg von 13 Prozent. Dabei wurden Jungen weitaus häufiger durch direkteKriegsführung getötet als Mädchen. Wenn Mädchen getötet oder schwer verletztwerden, ist dies meist auf den Einsatz explosiver Waffen zurückzuführen. Jungensind insgesamt stärker von der Rekrutierung durch Streitkräfte oder bewaffneteGruppen sowie von Entführungen betroffen. Von den 2.500 Kindern, die 2018 vonbewaffneten Gruppen entführt wurden, waren 80 Prozent Jungen. Tötung undVerstümmelung betrafen zu 44 Prozent Jungen und zu 17 Prozent Mädchen. Mädchenwurden weitaus häufiger vergewaltigt, zur Kinderheirat gezwungen oder anderenFormen sexuellen Missbrauchs ausgesetzt als Jungen: 87 Prozent allernachgewiesenen Fälle von sexueller Gewalt betrafen Mädchen. Die Zahl dergemeldeten Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser stieg um 32 Prozent auf 1.892an. Die zehn gefährlichsten Länder für Kinder waren im Jahr 2018: Afghanistan,Demokratische Republik Kongo, Irak, Jemen, Mali, Nigeria, Somalia, Südsudan,Syrien und die Zentralafrikanische Republik."Die sinnlose Zerstörung des Lebens von Kindern wird weitergehen, wenn nichtalle Regierungen und Kriegsparteien jetzt handeln, um internationale Normen undStandards zu wahren und die Täter zur Verantwortung für ihre Verbrechen zuziehen. Der Krieg gegen Kinder muss aufhören", betont Susanna Krüger.Interviewangebot:Für Interviewanfragen steht Ihnen die Pressestelle von Save the Children inBerlin zur Verfügung. Die Vorstandsvorsitzende von Save the ChildrenDeutschland, Susanna Krüger, hat Afghanistan, den Jemen und Somalia bereist.Materialien zum Download:Deutsche Teilübersetzung: http://ots.de/Mx6mgMEnglische Fassung: http://ots.de/NxyvhRFaktenblatt: https://cloud.savethechildren.de/index.php/s/a4omCqGiHMbJbg7Fotos, Schnittmaterial, Erlebnisberichte als Überblick mit Downloadlinks:https://cloud.savethechildren.de/index.php/s/wAKpAS4BraDcTptDas Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfrei auch zurWeitergabe an Dritte genutzt werden.Bei Fragen wenden Sie sich gerne auch an unsere Pressestelle in Berlin.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zufördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewaltsowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: Claudia.Kepp@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4518981OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell