Whisky war nach

Bitcoin

das erfolgreichste Investment in der letzten Dekade. Was spricht

für Whisky, wie sind die Aussichten, welche Länder, Marken,

Abfüllungen sind interessant und auf was muss man achten wenn man

in Whisky investiert. Das alles bespreche ich heute mit dem

deutschen Whiskypapst

Horst Lüning.

Den kompletten Artikel finden Sie hier…