Unterföhring (ots) - 5. Juni 2017. Was für ein Wochentag war der8. Oktober 2006? Die meisten Menschen würden ohne Kalender oderTaschenrechner an der Beantwortung dieser Frage verzweifeln - nichtso Jill Price. Die US-Amerikanerin kann neben dem Wochentag auch ohneMühe den Wetterbericht und das Fernsehprogramm für das Datum liefern.Der Grund: Jill Price leidet an einem seltenen Syndrom und kann sichan alle Details ihres Lebens aus den vergangenen 40 Jahren erinnern.Für Mediziner ist das Gedächtnis von Jill Price eine Sensation, dochdie 51-Jährige leidet enorm unter ihrer besonderen Gabe... Diese und20 weitere faszinierende Geschichten präsentiert Matthias Killing amMittwoch, 7. Juni 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 in "21 Schlagzeilen -Die unglaublichsten Geschichten der Welt". Welche enorme WirkungLiebe entfachen kann, zeigt das Schicksal der Zwillinge Brielle undKyrie Jackson. Als Frühchen erblicken die Geschwister zwölf Wochenvor dem Geburtstermin das Licht der Welt. Während sich Kyrie schnellvon den Strapazen erholt, kämpfen die Ärzte verzweifelt um das Lebenihrer Schwester. Nachdem alle medizinischen Maßnahmen wirkungslosbleiben, kam einer Krankenschwester die rettende Idee: Sie legt dieZwillinge gemeinsam in einen Brutkasten. Und tatsächlich: Als Kyrieihre Schwester in den Arm nimmt, normalisieren sich ihre Werteschlagartig. Der Mythos des "Rescuing Hug" ist geboren und gilt bisheute als medizinisches Wunder. Insgesamt zeigt SAT.1 vier neueFolgen der Ranking-Show "21 Schlagzeilen", die von RedSevenEntertainment produziert wird.7.6.2017, 20:15 Uhr: "21 Schlagzeilen - Die unglaublichstenGeschichten der Welt" 14.6.2017, 20:15 Uhr: "21 Schlagzeilen - Dieunglaublichsten TV-Momente der Welt" 21.6.2017, 20:15 Uhr: "21Schlagzeilen - Moderne Märchen" 28.6.2017, 20:15 Uhr: "21Schlagzeilen - Die unglaublichsten Helden der Welt"ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Dagmar Christadler Telefon +4989 9507-1185 Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner Telefon +49 [89] 9507-1191 Email:Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell