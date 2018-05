40 Jahre jung - der Diabetes Ratgeber feiert Geburtstag / Im Mai 2018 erscheint der Diabetes-Print-Marktführer mit großem Jubiläums-Preisrätsel (FOTO)

Baierbrunn (ots) -In diesem Monat gibt es beim Wort & Bild Verlag Grund zu feiern:Der Diabetes Ratgeber, der Print-Marktführer im Diabetes-Bereich, ist40 Jahre jung und bedankt sich bei seinen rund drei MillionenLeserinnen und Lesern mit einem großen Jubiläums-Rätsel und tollenPreisen.Vier Jahrzehnte Forschungsnews, Reportagen aus Medizin undWissenschaft, Porträts von Menschen mit Diabetes jeden Alters,lebensnahe Ratschläge zum Thema Diabetes - einem Krankheitsbild, beidem sich viel verändert hat: "Der Spruch 'Früher war alles besser'gilt bei diesem Thema ganz sicher nicht", weiß ChefredakteurinAnne-Bärbel Köhle. "Noch bis Ende der 60er-Jahre musstenTyp-1-Diabetiker einmal im Monat zur Blutzuckerkontrolle zum Arzt.Heute testen sie den Blutzucker mehrmals täglich selbst oder tragenSensoren unter der Haut, die den Zucker rund um die Uhr messen." Dieheute verfügbaren schnell wirksamen Analog-Insuline, Insulin-Pens undInsulinpumpen erleichtern das Diabetes-Management im Alltag. Moderne,verträgliche Medikamente stehen für alle Diabetes-Formen zurVerfügung. Allerdings hat die Zahl der Menschen mit Diabetes in denvergangenen Jahrzehnten dramatisch zugenommen. So leben heutemindestens 6,7 Millionen Menschen in Deutschland mit derZuckerkrankheit, die meisten von ihnen haben Typ-2-Diabetes."Über diese Entwicklungen informiert der Diabetes Ratgeberverständlich, empathisch, am Nutzen für die Leser orientiert und aufdem Stand der Forschung", sagt Anne-Bärbel Köhle. "In Zukunft wollenwir auch über unsere digitalen Kanäle noch stärker Rat und Hilfeleisten und über Fortschritte berichten. Unser Anliegen: Lesern undihren Angehörigen Mut machen und zeigen, dass Lebensgenuss undLebensqualität sich mit Diabetes vereinbaren lassen."Hintergrund:Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlagund erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.170.600 verkauftenExemplaren (IVW I/2018) 2,95 Millionen Leser (AWA 2017). Neben derTitelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stelltmedizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen undneue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltetThemen zu Partnerschaft, Familie und Beruf. "Mein schönes Leben"dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazuerscheint jeden Monat eine opulente Rezeptestrecke mitdiabetesrelevanten Informationen etwa zu Kohlenhydratgehalt undKalorien. Eine wachsende Online-Community findet weiterführendeInformationen unter www.diabetes-ratgeber.net sowie auf denSocial-Media-Kanälen Facebook und WhatsApp. In derDiabetes-Ratgeber-Buchreihe sind bislang Diabetes-Kochbüchererschienen sowie die Kolumnensammlung "Seilers Zucker"(www.dr-buchreihe.de).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell