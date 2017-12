Mainz (ots) -Vor 40 Jahren ist das ZDF mit einem Nachrichtenmagazin auf Sendunggegangen, das nicht nur kompakt, verlässlich und umfassendinformiert, sondern auch Schwerpunkte setzt und Hintergründebeleuchtet. Seit dem 2. Januar 1978 bietet das "heute-journal" im ZDFpolitische Berichte, scharfsinnige Analysen, verständlicheErklärungen, eindringliche Reportagen und Interviews, in denenKlartext geredet wird. 2017 sahen im Schnitt 3,86 Millionen Zuschauertäglich das "heute-journal" im ZDF (Marktanteil: 14,0 Prozent) undmachten es so erneut zum erfolgreichsten Nachrichtenmagazin imdeutschen Fernsehen. Und auch zum Jubiläum steht es ganz im Diensteaktueller, hintergründiger, glaubwürdiger Informationen.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Hintergründe zu den Nachrichtenvertiefen, das wird immer wichtiger. Das 'heute-journal' bleibt sichdabei treu: Es überrascht die Zuschauer mit neuartigen Sichtweisen,unkonventionellen Gesprächspartnern und eigenen journalistischenAnsätzen. Ich kann der Redaktion mit ihrem Redaktionsleiter WulfSchmiese und den profilierten Moderatoren dazu nur gratulieren undsie ermutigen, gerade in Zeiten von Kritik und Vorurteilen weiter Mutund Haltung zu zeigen. Fast vier Millionen Zuschauer Abend für Abend- das ist ein eindeutiger Vertrauensbeweis."Für die Jubiläumssendung am Dienstag, 2. Januar 2018, um 21.45 Uhrim ZDF (Moderation: Marietta Slomka) ist neben der aktuellenBerichterstattung auch ein längerer Beitrag zur Geschichte desNachrichtenmagazins geplant. Zu Wort kommen in dieser Tour durch vierJahrzehnte unter anderen der erste "heute-journal"-Chef DieterKronzucker sowie Wolf von Lojewski, der mehr als elf Jahre lang dasNachrichtenmagazin mitprägte.Seit fast 17 Jahren moderiert Marietta Slomka das "heute-journal"(erste Sendung: 29. Januar 2001), seit fast 15 Jahren Claus Kleber(erste Sendung: 3. Februar 2003). Ko-Moderatorin Gundula Gause istseit bald 25 Jahren dabei (erste Sendung: 8. Februar 1993),Ko-Moderator Heinz Wolf seit bald 19 Jahren (erste Sendung: 11.Januar 1999). Seit knapp fünf Jahren ist "heute"-Moderator ChristianSievers an rund acht Wochen im Jahr als Vertreter von Marietta Slomkaund Claus Kleber im Einsatz (erste Sendung: 15. Januar 2013),Ko-Moderatorin Kay-Sölve Richter seit sieben Jahren (erste Sendung:10. Dezember 2010). Die "heute-journal"-Redaktion leitet seit achtMonaten Wulf Schmiese.https://presseportal.zdf.de/pm/40-jahre-heute-journal/https://zdf.de/nachrichten/heute-journalhttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell