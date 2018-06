40 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe: Nat Geo Wild feiert Yellowstone-Nationalpark mit Sonderprogrammierung (FOTO)

München (ots) -"Yellowstone: 40 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe": Am Samstag, 8.September geht Nat Geo Wild auf Reisen im Nationalpark- Sechs Programme in Folge ab 11.55 Uhr über die einmaligeLandschaft und das wilde Leben im Yellowstone NationalparkDer Yellowstone zählt zu den ältesten Nationalparks der Welt understreckt sich über die US-Bundesstaaten Wyoming, Montana und Idaho.Auf knapp 9.000 Quadratkilometern bietet er eine Vielzahl vonGeysiren und Thermalquellen und beheimatet eine unvergleichlicheVielfalt an Tieren und Pflanzen. Vom Aussterben bedrohte Arten, wieder Wolf und der Bison, finden im Yellowstone Schutz und können sichdort frei entfalten. Zum 40-jährigen Jubiläum der Ernennung zumUNESCO-Weltnaturerbe am 8. September 1978 geht Nat Geo Wild aufReisen in den Yellowstone-Nationalpark und zeigt in atemberaubendenDokumentationen die erstaunliche Landschaft und deren Bewohner.Über die Dokumentationen der Sonderprogrammierung "Yellowstone: 40Jahre UNESCO-Weltnaturerbe":Den Anfang der Highlight-Dokumentationsreihe macht am 8. Septemberum 11.55 Uhr "Yellowstone - Konkurrenz für den Grizzly". Über mehrereGenerationen waren Grizzlybären die unangefochtene Nummer Eins unterden Raubtieren im Yellowstone-Nationalpark, bis plötzlich ein alterBekannter auftaucht, um den Grizzlys ihre Position streitig zu machen- der Wolf. Die Dokumentation zeigt den Kampf zwischen Wolf undGrizzly um den Platz an der Spitze der Nahrungskette.In den drei darauffolgenden Programmen werden verschiedeneWolfsrudel und ihre Geschichten erzählt. "Das Tal der Wölfe" nimmtdie Machtkämpfe der im Yellowstone-Nationalpark lebenden Wolfsrudelunter die Lupe. Im Anschluss geht es mit der Dokumentation "WilderYellowstone: Alphaweibchen" um eine ganz besondere, bekannte Wölfindes Nationalparks. Das One-Off zeigt das mitreißende Porträt einerWölfin, die entgegen allen Erwartungen die Anführerin ihres Rudelswird. "Das Geheimnis des schwarzen Wolfs" zeigt den Wettkampfmehrerer Wolfsrudel um die besten Jagdreviere imYellowstone-Nationalpark und begleitet einen schwarzen Wolf aufseinem Weg vom einsamen Wolf zum Rudelführer innerhalb kürzesterZeit.Das Leben der Bisons ist geprägt von ständiger Bedrohung durchGrizzlybären, Kojoten und Wolfsrudel. Dennoch haben sich dieWildrinder in den Steppen Nordamerikas Jahrtausende lang behauptenkönnen. Was ist das Geheimnis ihrer Überlebensstrategie? Ein Jahrlang haben Dokumentarfilmer ein Bisonkalb im Yellowstone-Nationalparkbeobachtet und zeigen in der Dokumentation "Der Bison", wie es allenGefahren zum Trotz zu einem kräftigen Jungtier heranwächst.Zu Ehren der 40-jährigen UNESCO-Weltnaturerbe Ernennung desYellowstone-Nationalparks schließt das One-Off "Amerikas NationalParks: Yellowstone" den Themennachmitttag. Brodelnde Geysire, tosendeWasserfälle und ein unberechenbarer Super-Vulkan locken unzähligeTouristen in den Nationalpark - genauso wie die beiden deutschenFilmemacher Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg. Über drei Jahre langhaben sie im Yellowstone-Gebiet gedreht und mit modernstentechnischen Mitteln eine beeindruckende Tier- und Naturfilmproduktiongeschaffen.Sendetermine:- Samstag, 8. September ab 11.55 Uhr auf Nat Geo Wild- "Yellowstone - Konkurrenz für den Grizzly" um 11.55 Uhr auf NatGeo Wild- "Das Tal der Wölfe" um 12.45 Uhr auf Nat Geo Wild- "Wilder Yellowstone: Alphaweibchen" um 13.35 Uhr auf Nat GeoWild- "Das Geheimnis des schwarzen Wolfs" um 14.25 Uhr auf Nat GeoWild- "Der Bison" um 15.15 Uhr auf Nat Geo Wild- "Amerikas National Parks: Yellowstone" um 16.10 Uhr auf Nat GeoWildPressekontakt:Pia HalbigPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHTel: +49 89 203049 120pia.halbig@fox.comOriginal-Content von: Nat Geo Wild, übermittelt durch news aktuell