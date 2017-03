Hamburg (ots) - Sendetermin: Donnerstag, 23. März, 23.30 UhrEin Lehrer, der sich in seine Schülerin verliebt. Ein jugendlicherVerehrer, der das Versteckspiel aufdeckt, seine Mitschülerin erpresstund schließlich erschlagen aufgefunden wird: Bis heute zählt der"Tatort: Reifezeugnis" zu den bekanntesten und erfolgreichsten Folgender Sonntagabend-Reihe. Der Krimi löste bei seiner Erstausstrahlungam 27. März 1977 aufgrund der brisanten Thematik einen Fernsehskandalaus. Die Darstellung einer sexuellen Beziehung zwischen einem Lehrerund seiner Schülerin und die Nacktszenen der damals erstsechszehnjährigen Nastassja Kinski machten den Fall zum allgemeinenTagesgespräch - und bescherten ihr und dem damals noch unbekanntenRegisseur Wolfgang Petersen ("Das Boot") den internationalenDurchbruch. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums zeigt das NDRFernsehen den Kult-"Tatort" noch einmal - am Donnerstag, 23. März, um23.30 Uhr.Christian Granderath, NDR Fernsehfilm-Chef: "'Reifezeugnis' mitNastassja Kinski war in den Siebzigern eine sexuelle Initiation fürsehr viele männliche Jugendliche. Auch deswegen ist dieser 'Tatort'zur Legende geworden."Zur Handlung: Das Ehepaar Fichte ist zufrieden. Gerade hat es sichin einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein eingelebt. Doch dannverliebt sich Helmut Fichte (Christian Quadflieg) in seine SchülerinSina (Nastassja Kinski) und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Sina wirdwiederum von ihrem Mitschüler Michael Harms (Marcus Boysen) verehrt.Als Michael zufällig das Versteckspiel der beiden aufdeckt, erpresster Sina. Und auch Fichte wird von Sinas Mitschülerin Inge unter Druckgesetzt, die um ihre Versetzung fürchtet. Als Michael erschlagenaufgefunden wird, behauptet Sina, überfallen worden zu sein. Michaelsei ihr zur Hilfe gekommen und dabei von dem Wüstling erschlagenworden. Doch Kommissar Finke (Klaus Schwarzkopf) von der Kripo Kiel,der inzwischen in den Fall eingeschaltet wurde, zweifelt an SinasAussage und beginnt zu ermitteln.Fotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell