40 Jahre Senioren Ratgeber: Nie war eine Seniorengeneration so fit wie heute / Deutschlands meistgelesenes Seniorenmagazin feiert Geburtstag (FOTO)

Baierbrunn (ots) -"Wer wüsste besser als die Generation 60 plus, wie schnell dieZeit vergeht. Was 10, 20 oder 40 Jahre her ist, war gefühltvorgestern", schreibt Claudia Röttger, Chefredakteurin des SeniorenRatgeber, im Editorial des Jubiläumshefts von Deutschlandsmeistgelesenem Senioren-Titel. So mag es auch manchem gehen, der dieMai-Ausgabe des Senioren Ratgeber in Händen hält: Diesesabwechslungsreiche, frische und warmherzige Magazin, das fünfMillionen Menschen zu ihrer Lieblingslektüre zählen, soll seit vierJahrzehnten auf dem Markt sein? Die deutsche Medienlandschaft schonähnlich lange bereichern wie die "Tagesthemen" oder die"Sesamstraße"?"Der Senioren Ratgeber kann mit Fug und Recht behaupten, dass erälter geworden und trotzdem jung geblieben ist", berichtetChefredakteurin Claudia Röttger. "So wie sich das Bild vomÄlterwerden und den älteren Menschen gewandelt hat, ist auch derSenioren Ratgeber immer mit der Zeit und seinen Lesern gegangen.Tatsächlich gab es noch nie eine Seniorengeneration, die so fit undlebensfroh wie die heutige war, das belegt die Altersforschung.Dieser Vielfalt und Neugierde der heutigen Generation 60 plus bietetunser Magazin jeden Monat spannende Lektüre und hilfreiche Ideen zuden Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Wohnen, Recht undLebensqualität."Gefeiert wird das Jubiläum im Heft mit der großen Titelgeschichte"Willkommen im Club - die Erfolgsgeschichte einer lebensfrohenGeneration", einem Jubiläums-Rätsel und dem eingangs zitiertenEditorial der Chefredakteurin, die schon gespannt ist, was dienächste Dekade bringen wird.Hintergrund:Der Senioren Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlagund erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.698.283 verkauftenExemplaren (IVW I/2018) 5,1 Millionen Leser (AWA 2017). DasMonatsmagazin aus der Apotheke ist seinen Lesern ein zuverlässigerPartner und Begleiter im Alltag: Themenschwerpunkte desunterhaltsamen Magazins sind Rat und Hilfe bei Gesundheitsfragen,praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung, Ratschläge zum sicherenWohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie der allgemeinen Lebensqualität.Er wird von 19,9 % aller ab 60-Jährigen in Deutschland gelesen,verfügt über eine außergewöhnlich hohe Leser-Blatt-Bindung und istdamit der erfolgreichste Titel im 50-plus-Segment. Von der BAGSO(Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) wurde ermit einem Zertifikat für seinen Einsatz bei der Berücksichtigung derBedürfnisse älterer Menschen ausgezeichnet. Weiterführende Infosfinden die Leser auch unter www.senioren-ratgeber.de.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell