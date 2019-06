40 Jahre STERAC: Den Generationenwechsel erfolgreich transportiert (FOTO)

Braak (ots) -Norddeutschlands großer familiengeführter Transport- undLogistikdienstleister feiert JubiläumDie STERAC Transport & Logistik GmbH feiert 2019 ihr 40-jährigesFirmenjubiläum. Das mittelständische Unternehmen aus demschleswig-holsteinischen Braak blickt auf eine beeindruckendeErfolgsgeschichte zurück: 1979 von Gerald Rackebrandt als Speditionmit zwei Mitarbeitern gegründet, ist das Unternehmen 40 Jahre spätereine der größten Transport- und Logistikfirmen Norddeutschlands mitüber 130 Beschäftigten. Mit dem Eintritt von Nicola Rackebrandt indie Geschäftsführung ist der Generationenwechsel erfolgreichgeglückt. Mit ihr stellt sich STERAC den großen wirtschaftlichenHerausforderungen der Gegenwart und der Zukunft: Brexit,Protektionismus, Digitalisierung und Umweltschutz. Am 15. Juni feiertSTERAC das Jubiläum gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern mit einemgroßen Fest auf dem Betriebsgelände.1979: Im Iran wird der Schah gestürzt, der Simca Horizon ist Autodes Jahres, der Hamburger SV wird deutscher Fußballmeister und GeraldRackebrandt gründet in Hamburg die Spedition STERAC alsKleinstbetrieb mit zwei Mitarbeitern und drei Fahrgebieten. Der Umzugins schleswig-holsteinische Braak 1999 bildete den Grundstein fürneues Wachstum und die Erweiterung des Portfolios von der Speditionzum integrierten Logistikdienstleister. 2019 ist STERAC einmittelständisches Unternehmen mit über 130 Beschäftigten. SechsHallen mit 14.000 m² Lagerfläche und mehr als 110 Trailer gehörenheute zum Grundstock eines der größten Transport- undLogistikunternehmen Norddeutschlands. Die vier Leistungskategoriender STERAC Transport & Logistik GmbH umfassen europäischeLandverkehre, Lagerlogistik, Value Added Services sowieinternationale Übersee- und Lufttransporte. "Vertrauen,Partnerschaftlichkeit und Zuverlässigkeit waren und sind immer nochunsere Prinzipien, dank derer sich langfristige geschäftlicheBeziehungen zwischen uns und unseren Kunden entwickeln. So war es unsmöglich, über all die Jahre kontinuierlich und organisch zu wachsen",erklärt Gründer und Geschäftsführer Gerald Rackebrandt dasErfolgsgeheimnis des Unternehmens. Mit europäischen Landtransportenwurde STERAC groß. Aus drei Fahrgebieten wurde über die Jahre dieAbdeckung von ganz Europa, dem Nahen Osten sowie Russland. STERACliefert Güter aller Branchen, ist Experte für Gefahrguttransporte undebenso zertifiziert für Lebensmittelsicherheit. Für die meistenLänder beschäftigt STERAC einen Experten, der die jeweilige Sprachefließend beherrscht und sich bestens mit regionalen Gegebenheiten undGesetzen auskennt.Erfolgreicher Generationenwechsel mit Nicola RackebrandtFür Gerald Rackebrandt bedeutet das 40-jährige Firmenjubiläum vorallem, einen erfolgreichen Generationenwechsel zu feiern. Er hat dasoperative Geschäft mittlerweile vollumfänglich seiner Tochterüberlassen. Seit 2012 ist Nicola Rackebrandt Geschäftsführerin derSTERAC Transport & Logistik GmbH. Zuvor verantwortete sie dieLogistiksparte des Unternehmens. Nicola Rackebrandt hat Respekt vordem Lebenswerk des Vaters: "Es macht mich stolz, dass in unsererÜberzeugung und in unserem Handeln immer noch die Werte einesfamiliengeführten Unternehmens weiterleben." Seit dem 1. Januar 2019leitet sie das neu geschaffene sechsköpfige Managementteam, dasinterne Entwicklungen diskutiert und Vorgehensweisen abstimmt. Siepflegt einen besonders kooperativen Führungsstil. Als Mutter von zweiKindern hat sie gelernt, mehr zu delegieren und auch den anderenMüttern im Unternehmen mehr Flexibilität einzuräumen. NicolaRackebrandt sieht die Logistikbranche vor großen Herausforderungen:"Die Welt ist zwar durch die Digitalisierung zum globalen Dorfgeworden, die realen Distanzen im Warenverkehr haben sich jedochnicht verändert. Unsere Kunden erwarten nicht allein den Transportihrer Waren, sondern vielmehr Lösungen angesichts vonMarktverschiebungen, neuem Protektionismus und höhererKommunikationsgeschwindigkeiten." STERAC hat deshalb eine eigeneZollabteilung aufgebaut und schult seine Mitarbeiter regelmäßig.Auf das Brexit-Szenario vorbereitetEin Beispiel dafür ist der Warenverkehr mit Großbritannien, einerRelation der ersten Stunde. Kaum ein anderes Transportunternehmen istvom bevorstehenden Brexit stärker betroffen, denn STERAC ist eine derwichtigsten norddeutschen Speditionen für das England-Geschäft. DasUnternehmen bietet täglich Transporte von und nach Großbritannienbzw. Irland an. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, schaffte STERACzusätzliche Lkw an, um auf langsamere Abwicklung durch Zollkontrollenund abnehmende Frachtkapazitäten vorbereitet zu sein. "Wir sind imständigen Austausch mit unseren Partnern auf englischer Seite und demZoll. Für unsere Kunden haben wir bereits im August 2018 eineExperten-Diskussionsrunde einberufen und davon ein Video gedreht, indem über mögliche Szenarien und deren Folgen diskutiert wurde",erläutert Nicola Rackebrandt. Außerdem haben wir ein Wissensforum aufunserer Website integriert, in dem wir unsere Kundschaft proaktivüber die Entwicklungen informieren.Digitalisierung der BrancheNeben dem Handling von Waren ist es mittlerweile der Austausch vonInformationen, der zum Kerngeschäft von STERAC gehört. "Der digitaleInformationsaustausch in Echtzeit hat die Prozesse in unserer Branchedurchdrungen", betont Nicola Rackebrandt. Die hauseigeneEDV-Abteilung realisiert u. a. die EDV-Anbindungen an Kundensysteme.Dadurch ist STERAC in der Lage, Daten innerhalb kürzester Zeitunabhängig vom Ausgangsformat der Kundensysteme über Schnittstellenin die Versandsysteme einzulesen und automatisiert an Kundensystemezurückzumelden. Der Kunde erhält volle Transparenz über seineWarenströme und -bestände.Green LogisticsIn der Metropolregion Hamburg leistet STERAC seinen Teil zumUmweltschutz. Zum STERAC-Qualitätsdenken gehört derGreen-Logistics-Gedanke mit Zertifizierungen, multimodalen Verkehrenund dem Einsatz regenerativer Energien. EDV-gestützte Wegeoptimierungsowie Fahrertraining sichern niedrige CO2-Emissionen. Seit 2017 wirdder Energiebedarf der Halle 5 und der Halle 7 aus eigenerSolarenergie gedeckt. Es wird komplett auf fossile Brennstoffeverzichtet. Jede Zugmaschine erfüllt mindestens die Euro-5-bzw.Euro-6-Abgasnorm, die Flotte wird fast ausschließlich im kombiniertenVerkehr eingesetzt. 