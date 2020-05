40 Jahre S100 - 40 Jahre Innovationskraft (FOTO)

Ingolstadt (ots) - 1980 war ein außergewöhnliches Jahr. Die damalige Entwicklung bahnbrechender Verfahren und revolutionärer Produkte beeinflussen bis heute unseren Alltag. So brachte AUDI in Ingolstadts Norden den ersten Allradantrieb quattro in Serie, im Süden erfand Firmengründer Dr. Oskar Kurt Wack den S100 Motorradreiniger - den weltweit ersten seiner Art. Letztere Entwicklung wurde quasi aus der Not heraus geboren und legte damals unwissentlich den Grundstein für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte.Die Söhne des Firmengründers, Oscar und Harald, letztgenannter seit 2012 Nachfolger und seitdem an der Spitze der Firmengruppe, waren in jungen Jahren begeisterte Motocrossfahrer. Beide gingen leidenschaftlich ihrem Hobby nach und vergnügten sich in jeder freien Minute auf den umliegenden Strecken. Nach getaner Arbeit wurden die verdreckten Bikes in die heimische Garage gestellt - in der Hoffnung, dass diese wie von Geisterhand gereinigt am nächsten Morgen wieder blitzeblank anzutreffen sind. Da es jedoch keine Geister gibt blieb das Reinigen letztlich am Vater hängen, der mit Gartenschlauch und Schwamm verzweifelt versuchte, den betonhart getrockneten Schlamm und abgeschleudertes Kettenfett von den Motorrädern seiner Sprösslinge zu entfernen. Nachdem sich selbst nach stundenlanger Arbeit nicht das gewünschte Ergebnis einstellte, hatte der promovierte Chemiker die Idee: ein selbsttätiger Reiniger, der die Motorradpflege revolutionieren sollte. Dies war die Geburtsstunde des S100 Motorrad-Reinigers, der bis heute die Benchmark setzt.Weitere bahnbrechende Produkte, wie z. B. 1996 die Entwicklung des S100 Weißen Kettensprays, sollten in den kommenden Jahrzehnten folgen. Heute bietet Dr. Wack ein breites Sortiment für die Pflege des Motorrads, der Kette und der Ausrüstung an.40 Jahre S100 - das ist gleichbedeutend mit vier Jahrzehnten revolutionärer Produktentwicklung, innovativer Forschungsarbeit sowie einer Vielzahl von Auszeichnungen und Testsiegen.Als Nischenanbieter ist man darauf fokussiert, bestehende Marktlücken zu entdecken, diese zu analysieren und schließlich die dazu passende technologische Produktlösung zu entwickeln. Der zentrale Grundsatz, ausschließlich neue Problemlösungen auf den Markt zu bringen oder bestehende Produkte deutlich zu verbessern, bestimmt dabei bis heute, wie auch die Tatsache, die Produkte exklusiv über den Fachhandel zu vertreiben, die Firmenphilosophie. Das Ergebnis dieser Philosophie sind weit über 100 Auszeichnungen und Testsiege, die S100 in den vergangenen 40 Jahren verliehen bekam und die Marke im Motorrad-Bereich die unangefochtene Vormachtstellung beanspruchen lässt.Weitere Informationen zum gesamten Produktsortiment unter http://www.s100.de .Pressekontakt:Albert Mediamarketing e. K.Florian AlbertAlbstatter Strasse 1797295 WaldbrunnT: +49 (0)9306 / 984099F: +49 (0)9306 / 984088E-Mail: dr.wack@albert-mediamarketing.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54090/4589510OTS: Dr. O.K. Wack ChemieOriginal-Content von: Dr. O.K. Wack Chemie, übermittelt durch news aktuell