40 Jahre Kampfpanzer Leopard 2: Eine Erfolgsgeschichte

Strausberg (ots) - Das Panzerbataillon 203 lädt am Dienstag, den 10. Dezember2019, 08.00 Uhr, zu einem Medientag unter dem Motto "40 Jahre Leopard 2 - EineErfolgsgeschichte" in die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf ein.Soldatinnen und Soldaten des Bataillons demonstrieren auf dem TruppenübungsplatzSenne anlässlich des Jubiläums die Leistungsfähigkeit des Kampfpanzers Leopard2. Zudem stellen die Männer und Frauen um ihren Bataillonskommandeur,Oberstleutnant Jörg Stenzel, den Bataillonsgefechtsstand vor und zeigen, wie dieVersorgung eines Panzerbataillons im Gefecht funktioniert. Eine Präsentation derGefechtssimulatoren sowie ein rustikales Mittagessen aus der Feldküche rundendas Programm ab.