Berlin (ots) - Am Samstagabend, 8. Dezember 2018, findet wiederdie große TV-Gala "Ein Herz für Kinder" im Studio Berlin Adlershofstatt, das ZDF überträgt live ab 20.15 Uhr. Johannes B. Kernermoderiert die Veranstaltung und wird an diesem besonderen Abendgemeinsam mit seinen Gästen kleine und große Projekte im In- undAusland vorstellen, die dringend Spenden benötigen, um Kindern in Notzu helfen.Die TV-Gala "Ein Herz für Kinder" wird in den sozialen Netzwerkenunter dem Hashtag #EHFK bei Twitter https://twitter.com/bildhilft,Facebook https://www.facebook.com/einherzfuerkinder und Instagramhttps://www.instagram.com/einherzfuerkinder begleitet.Seit 40 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "EinHerz für Kinder". Mit rund 315 Millionen Euro konnte der Vereinseitdem helfen. Das Besondere bei "Ein Herz für Kinder": Jeder Centder Spenden kommt direkt Not leidenden Kindern zugute - ohne Abzüge.Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder"werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SEgedeckt.Ulrike Zeitlinger, 1. Vorsitzende BILD hilft e.V. "Ein Herz fürKinder" und Stellvertreterin des BILD Chefredakteurs: "Seit 40 Jahrenhilft 'Ein Herz für Kinder' dort, wo Kinder bedürftig sind und Hilfebrauchen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt undohne Abzüge in Hilfsprojekte. Auch heute geht es um die Schwächsten -die Kinder. Sowohl in Deutschland, wo der Förderschwerpunkt liegt,aber auch im Ausland, wo Kinder Opfer von grauenhaften Kriegenwerden, wo das Zuhause von Kindern durch verheerendeNaturkatastrophen zerstört wird, wo Kindern in ihrer Heimat keinequalifizierte medizinische Hilfe zuteil wird."40 Jahre "Ein Herz für Kinder": Beginn als Kampagne für mehrVerkehrssicherheitAls Axel Springer 1978 in einem Radiobeitrag von den vielenKinder-Verkehrsopfern auf deutschen Straßen hört, beschließt er zuhandeln und gründet mit BILD "Ein Herz für Kinder". Zunächst geht esihm zunächst darum, die Zahl verunglückter Kinder im Straßenverkehrzu senken. Um für das Thema zu sensibilisieren, werden die bekanntenAufkleber mit dem roten Herzen verteilt, die bald auf Millionen Autoskleben. Viele Prominente und Künstler zeigen Herz und unterstützenverschiedene Spendenaktionen. Seitdem kämpft "Ein Herz für Kinder"für mehr Ampeln, mehr Zebrastreifen, verkehrsberuhigte Zonen undSpielstraßen. Der Erfolg der ersten zehn Jahre: 60 Ampeln werden vorSchulen aufgestellt, Schulwege gesichert, 300 Spielplätzeverschönert, zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung derVerkehrserziehung und der Anschnallpflicht unterstützt, 40 MillionenAufkleber verteilt. Die Zahl der Kinder, die durch Unfälle ums Lebenkamen, konnte tatsächlich gesenkt werden."Ein Herz für Kinder" - heute eine international aktiveHilfsorganisationWas als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann,wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Heutefeiert BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" Jubiläum und schaut auf40 Jahre anhaltendes Engagement und grenzenlosen Einsatz für Kinderzurück. "Ein Herz für Kinder" hilft Kindern, die schwer krank,behindert oder deren Eltern finanziell in Schwierigkeiten geratensind und unterstützt Schulen, Kindergärten, Waisenhäuser,Suppenküchen, Kliniken und Hilfseinrichtungen unterschiedlicher Art.Zentrale Hilfsfelder sind Bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung undUmweltschutz sowie weiterhin die Sicherheit der Kinder imStraßenverkehr.Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unterhttps://www.ein-herz-fuer-kinder.de/.Spendenkonto: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", Kontonummer067 67 67 | Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200 700 00 | IBAN DE60 20070000 0067 6767 00 | BIC DEUTDEHHPressekontakt:Axel Springer SEChristian Senft, Leiter BILD KommunikationTel.: +49 30 2591 77610Email: christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell