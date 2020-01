Berlin (ots) - 40 Jahre nach ihrer Gründung sitzen die Grünen in 11 von 16Landesparlamenten mit in der Regierung. Doch warum fällt es der Partei im Ostenso schwer?Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im ARD-Mittagsmagazin:Einen Grund für den schweren Stand, den die Grünen in Ostdeutschland haben,sieht Göring-Eckardt darin, dass die Menschen in den 30 Jahren seit derWiedervereinigung viele Veränderungen erlebt haben. Und auch dieHerausforderungen der Zukunft rund um Klimakrise und Digitalisierung würden denMenschen Veränderungen abfordern - "das ist für viele eine Zumutung", sagteGöring-Eckardt am Montag im ARD-Mittagsmagazin. "Ich glaube, wir müssenVeränderung positiv besetzen."Doch auch innerhalb der Partei fehlte es den Ostdeutschen lange an Einfluss, soGöring-Eckardt, die aus Thüringen stammt: "Das Interesse der Gesamtpartei amOsten war jetzt nicht bannig groß. Das ist im letzten Jahr anders geworden -glücklicherweise." Anlässlich des 40. Geburtstags der Partei blicken die Grünenpositiv in die Zukunft und wollen versuchen, den Spagat zwischen Ökologie undÖkonomie zu meistern. "Es geht hin in eine Sicherheit, die die Menschenbrauchen, was ihre Zukunft angeht. Das ist in solchen Zeiten wahnsinnigschwierig." Statt zu polarisieren wolle man lieber Bündnisse schaffen, soGöring-Eckardt: "Wir wollen nicht mehr konfrontativ. Nicht mehr wir gegen die.Mehr Beteiligung, mehr wissen, was treibt euch eigentlich an."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4490833OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell