40 Aktien: Diese sollten Sie kennen!

(NYSE:INDO) Aktien sprangen um 81,1% auf $8,38, nachdem sie am Dienstag um über 22% gestiegen waren.(NASDAQ:BNGO) Aktien sprangen um 65,4% auf $2,1992, nachdem sie am Dienstag um über 50% gestiegen waren. Bionano gab am Montag bekannt, dass sein Kunde, Praxis Genomics, vom College Of American Pathologists akkreditiert wurde.(NASDAQ:CNFR) gewann 53,6% auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!