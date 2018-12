Die 400 coolsten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke ersteigern - Erlöse zu 100% für einen guten Zweck / Jetzt noch mit United Charity Träume wahr werden lassen und gleichzeitig Kindern helfen

Baden-Baden (ots) - Für alle, die noch auf der Suche nach demperfekten Last-Minute-Geschenk sind, bietet United Charity 400richtig coole Präsente: Europas größtes Charity-Auktionsportalversteigert unter www.unitedcharity.de nur noch wenige Tage absolutunvergessliche Erlebnisse, die man nirgendwo kaufen kann: einen Tagam "Tatort"-Set, ein Supermodel-Casting, einen Backstage-Besuch beider Berlin Fashion Week, VIP-Events und Meet & Greets mitProminenten. Zudem stellen zahlreiche Stars signierte persönlicheGegenstände zur Verfügung, darunter Otto Waalkes, MatthiasSchweighöfer, David Garrett und Wincent Weiss. Das Beste daran: 100%der Auktionserlöse spendet United Charity anKinderhilfsorganisationen in Deutschland und weltweit. Das Team derPlattform gewährleistet bei rechtzeitigem Zahlungseingang densofortigen Versand der Auktionsartikel bis zum 21. Dezember, sodasssie pünktlich unterm Tannenbaum liegen.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 9709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell