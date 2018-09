400 Millionen Euro: Roche baut Mannheimer Standort aus (FOTO)

Mannheim (ots) -- Aktuelle Investitionssumme: 400 Millionen Euro - eine MilliardeEuro in den vergangenen fünf Jahren- Fünf Investitionsprojekte: Labor-, Vertriebs- undPharma-Produktionsgebäude; Kaltwasserspeicher; undIT-Infrastruktur- Mitarbeiterzahl stabil bei rund 8.200 Mitarbeitenden am StandortMannheimRoche baut mit Investitionen von über 400 Millionen Euro in fünfgroße Bauprojekte seinen Hightech-Standort in Mannheim aus. Heuteweiht das Gesundheitsunternehmen die neuen Gebäude ein. Mit dabei:Prominenz aus Politik und Wirtschaft."Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte desMannheimer Standorts", sagt Roche-Verwaltungsratspräsident Dr.Christoph Franz über den Neubau für die Pharmaproduktion: Rund 170Millionen Euro fließen in das Gebäude und die darin enthaltenehochflexible Abfüllanlage. Sie kann aktuelle Produkte desUnternehmens ebenso herstellen wie Wirkstoffe derEntwicklungspipeline. "Wir produzieren hier in Mannheim unter anderemKrebsmedikamente der nächsten Generation für Patientinnen undPatienten in Deutschland und weltweit." Die Qualität der Produktewird in einem ebenfalls neu gebauten Laborgebäude am Standortkontrolliert. Die Produktionsmengen bei Roche in Mannheim wachsendank der steigenden weltweiten Nachfrage seit Jahren - das erfordertden Ausbau vorhandener Kapazitäten. In den letzten fünf Jahren hatRoche insgesamt über eine Milliarde Euro in den Ausbau des StandortsMannheim investiert.Digital auf die ÜberholspurWeiteres Geld steckt der Konzern in eine neue Server-Farm und dieGlasfaserinfrastruktur auf seinem Mannheimer Campus. Denn Rochetreibt bereits seit einigen Jahren den Wandel zum digitalenUnternehmen voran. "Die Digitalisierung durchdringt immer größereBereiche unseres Lebens - beruflich wie privat", sagt Dr. UrsulaRedeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbHin Mannheim. "Daten lassen sich etwa dafür einsetzen, Ärzte bei derWahl einer Behandlung zu unterstützen und Patienten so diebestmögliche Therapie zu ermöglichen." Zudem digitalisiert undautomatisiert Roche seine Prozesse entlang der gesamtenWertschöpfungskette, was zu besserer Qualität und höherer Effizienzführt. Selbst im Kundenkontakt setzt das Unternehmen zunehmend aufvirtuelle Realität. In einem neuen Vertriebsgebäude kommen nicht nurrund 200 Mitarbeiter unter. Dort gibt es auch ein "Virtual RealityLab", in dem interaktive 3-D-Modelle Kunden einen Eindruckvermitteln, wie ihr mit Roche-Systemen ausgestattetes Labor künftigaussehen wird.Nachhaltigkeit: Teil der Roche-DNADer größte Kaltwasserspeicher Deutschlands - das fünfteeingeweihte Bauprojekt - deckt den steigenden Kaltwasserbedarf desMannheimer Standorts. Der Speicher wird nachts gefüllt - diesoptimiert den Energieeinsatz und sorgt dafür, dass die vorhandenenKältemaschinen besser ausgenutzt werden. Auf diese Weise reduziertsich der jährliche Kohlendioxidausstoß um rund 1.100 Tonnen. Nur einkleiner Mosaikstein in der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie desUnternehmens. Bereits heute setzt Roche zu 100 Prozent auf grünenStrom und bezieht seine Energie zu über 90 Prozent aus nachhaltigenQuellen. Dafür sorgt auch die Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach desneuen Vertriebsgebäudes: Sie kann bis zu 200.000 KilowattstundenStrom pro Jahr erzeugen - das entspricht dem durchschnittlichenVerbrauch von mehr als 50 Haushalten."Baden-Württemberg ist auch deshalb so einzigartig, weil esexzellente Krankenversorgung, ausgezeichnete Spitzenforschung undhervorragende Studien- und Lehrbedingungen mit einer sehr gutenIndustrielandschaft in Medizintechnik und Pharma verbindet.Internationale Forschungseinrichtungen, eine lebendige Gründerszene,gute Infrastruktur: die Metropolregion Rhein-Neckar bietet alles, wasUnternehmen für wirtschaftlichen Erfolg benötigen. Wenn dieser dannnoch mit Umweltbewusstsein und gesellschaftlicher Verantwortungdaherkommt, dann ist das Nachhaltigkeit im besten Sinne", sagt ManneLucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg. DieSicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten noch weiter zustärken, sei ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, sagte derMinister weiter. In diesem Zusammenhang müsse auch hinterfragtwerden, ob der Handel mit parallel- und reimportierten Arzneimittelntatsächlich gefördert werden soll, wie es derzeit durch die Vorgabeeiner Quote für die Abgabe von Importarzneimitteln der Fall ist.Roche weltweitRoche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in derErforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und istdarauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt einbesseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination vonPharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in derpersonalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jedemPatienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mitdifferenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie,Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen desZentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter vonIn-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionierim Diabetesmanagement.Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, umKrankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leisteteinen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. ZumZiel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allenrelevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischenInnovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichenArzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 vonRoche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika,Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudembereits das zehnte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmeninnerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche imDow Jones Sustainability Index.Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100Ländern tätig und beschäftigte 2017 weltweit rund 94,000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2017 investierte Roche CHF10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einenUmsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehörtvollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von ChugaiPharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unterwww.roche.com.Roche in DeutschlandRoche beschäftigt in Deutschland rund 15.900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmenist an den drei Standorten in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG),Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH,Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH)und Penzberg (Biotechnologie-Kompetenzzentrum, Roche DiagnosticsGmbH) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamteWertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche Pharma undDiagnostics: von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistikbis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben demDeutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekenntsich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten fünfJahren in diese über 2 Milliarden Euro investiert. WeitereInformationen zu Roche in Deutschland finden Sie unter www.roche.de.Disclaimer: Hinweis betreffend zukunftsgerichteter AussagenDieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diesekönnen unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie "sollen","annehmen", "erwarten", "rechnen mit", "beabsichtigen", "anstreben","zukünftig", "Ausblick" oder ähnlichen Ausdrücken sowie derDiskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Diekünftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von denzukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, diesaufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategienund andere Produkteinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative undregulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinenwirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuerProdukte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder andererGründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung derFinanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung undVermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehenderProdukte, einschließlich (nicht abschließend) negativer Resultate vonklinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteterNebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhterbehördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlustoder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9)rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10)Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11)negative Publizität und Medienberichte. Ihr Ansprechpartner:
Roche Diagnostics GmbH
Lena Raditsch
Head of Communications
Tel.: +49 (0)621 / 759-3991
E-Mail: lena.raditsch@roche.com