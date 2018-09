400 Kilo schwerer Bronzeapfel / Einzigartige Ausstellung gigantischer Frucht-Skulpturen im Garten von Ehren, Vernissage am 29. September 2018, 14 - 16 Uhr (FOTO)

Hamburg (ots) -Äpfel und Birnen so groß wie Kirchenglocken - die von Lisa Papponfür das Hamburger Unternehmen BULL&STEIN entworfenen Fruchtskulpturensind Kultobjekte. Prominente wie Prinz Frederik von Dänemark undMohammed VI, König von Marokko sind bereits stolze Besitzer. Mehr als100 Kunsthandwerker sind mit der Ausführung der Skulpturen in Europaund Asien beschäftigt. Weltweit avancieren sie zu Sammelobjekten. Ineiner einmaligen Ausstellung im Garten von Ehren in Hamburg könnennun die kolossalen Früchte bestaunt werden.Anlässlich der Eröffnung steht eine auf 25 Stück limitierteEdition kleinerer Graffiti-Äpfel aus Keramik zum Verkauf. Diese undweitere ihrer Skulpturen signiert die Künstlerin ab 15 Uhr.Johannes von Ehren, Inhaber des exklusiven Gartenmarktes undKunstkenner, freut sich über die gewonnene Liaison mit BULL&STEIN:"Es fühlt sich so an, als würden diese Objekte schon immer in unserenGarten gehören. Es geht eine starke Sogwirkung von ihnen aus - manwill sie einfach anfassen. Mich persönlich begeistert die samtmatteOberfläche der tiefblauen Früchte besonders."Die surrealen Objekte in magischem Blau, purem Weiß oder modernerGraffiti, darunter auch ein rund 400 Kilo schwerer Bronzeapfel,wurden von der in Brasilien lebenden Künstlerin und Designerin LisaPappon exklusiv für das Hamburger Unternehmen BULL & STEIN entworfen.Seit 2003 tragen die Künstlerin und der Gründer von BULL & STEIN,Marcus Bull, die Idee überdimensionaler Fruchtskulpturen von Hamburghinaus in die ganze Welt. Heute sind Pappons Werke aus mundgeblasenemGlas, feinem Porzellan, Keramik oder Bronzeguss in über 50 Ländernauf fünf Kontinenten begehrte Sammelobjekte, u. a. von namhaftenPersönlichkeiten wie Regine Sixt, Gianni Bulgari, Prinz Frederik vonDänemark, seiner Majestät Mohammed VI, König von Marokko. Dieeinzigartigen Skulpturen faszinieren mit schimmernden Farben,hochwertigen Glasuren, Blattsilber- und Blattgold-Veredelungen undsind mit dem originalen Holzstiel in jedem Kunstwerk unverwechselbar.In Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, wie dem portugiesischenGraffiti-Künstler Bruno, entstehen immer neue Editionen und Objektevon internationaler Bedeutung.Ort: Garten von Ehren, Maldfeldstraße 2, 21077 HamburgÖffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10 - 19 Uhr, Sa: 9 - 18 Uhr, Sonntage7.10. - 9.12.: 11 - 16 Uhr; der Eintritt ist frei.Infos: https://garten-von-ehren.de/k/ausstellung-bull-stein-1802/Bilder: http://ots.de/lX5O8FPressekontakt:Heidi Simon-Zander, 0177-8201965, presse@simon-zander.deOriginal-Content von: Garten von Ehren, übermittelt durch news aktuell