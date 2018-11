400 Experten, 16 Bundesländer und ein Ziel: Demokratielernen mehr in den Fokus der Bildung rücken

Hamburg (ots) - Der Ganztagsschulverband e.V. bringt heute rund400 Akteure aus Schule, Wissenschaft und Politik in der Hansestadtzusammen: Das Ziel: Demokratieerziehung wieder mehr in den Fokus derBildung zu rücken.Wie muss eine Schule organisiert sein, damitMitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen besserumgesetzt werden können? Auf diese Frage möchte derGanztagsschulverband gemeinsam mit seinen Kongressteilnehmern anHamburgs bester Ganztagsschule, die Grund und Stadtteilschule AlterTeichweg, praktikable Antworten finden. Unter dem Motto "Meine Schulebin ich! Mitreden - mitbestimmten - mitgestalten" soll derdiesjährige Ganztagsschulkongress einen Beitrag leisten,Demokratieverständnis zu fördern und Schulen als Orte desdemokratischen Handels und der Mitsprache erlebbar zu machen.Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen traditionelldemokratisch verfassten Ländern wächst die Sorge um den Bestand derdemokratischen Ordnung. In vielen Bundesländern werden daherschulische Programme zum Thema Partizipation und Demokratie durch dieKultusministerien gefördert. "Wenn nun auch die letztenVerantwortlichen in der Politik die Dimension der Bedrohung derdemokratischen Ordnung in unserem Land erkennen, so zeigen dochzahlreiche Schulen in Deutschland, dass sie seit Jahren auf demrichtigen Weg sind, indem sie es Schülerinnen und Schülernermöglichen, Demokratie ganz selbstverständlich und im schulischenAlltag zu praktizieren", verdeutlicht Rolf Richter, ersterBundesvorsitzender des Ganztagsschulverbandes. "DiesenErfahrungsschatz möchten wir heute in Hamburg heben und einer breitenÖffentlichkeit, sowie den Ganztagsschulen zugänglich machen", soRichter.Der Ganztagsschulverband mit Sitz im hessischen Hofheim, der seit1955 die Interessen von mittlerweile 16.500 ganztägig arbeitenderSchulen in Deutschland vertritt, bietet mit seinen jährlichenKongressen eine Plattform, sich bundesweit zu vernetzen, zuhospitieren und voneinander zu lernen. "Wir verstehen unserenKongress als beteiligungsorientierte Ideenwerkstatt mit dem Ziel,unterschiedlichste Professionen aus dem gesamten Bundesgebietzusammenbringen, um gemeinsam an gegenwärtigen gesellschaftlichen undpolitischen Herausforderungen zu arbeiten", so Richter. Der Verbandversteht sich als bundesweit agierender Interessenvertreter, der imAustausch mit Bildungspolitik und -administration, mit Lehrer- undElternverbänden seit über 60 Jahren seine pädagogischen undsozialpolitischen Argumente zum Wohle der Kinder und Jugendlichen indie Debatte trägt.Die Verwendung der Texte ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.Pressekontakt:Carina MerthSchule im EmsbachtalGrund- u. Verbundene Haupt- und RealschuleDietkircher Straße 165611 BrechenTel.: 064382443Mobil: 017664622444E-Mail: merth@ganztagsschulverband.deOriginal-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuell