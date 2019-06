400 Branchenvertreter feiern Jubiläum des Internationalen Messestädte Fußballturniers in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -- Das 40. Internationale Messestädte Fußballturnier fand amWochenende in Berlin statt- Deutsche Messe gewinnt PokalDie Messe Berlin war am 14. und 15. Juni Gastgeber desInternationalen Messestädte Fußballturniers. Als Siegerteam setztesich im Finale die Deutsche Messe gegen die Mannschaft der Kölnmessedurch.Neun Messeteams traten am Samstag in derHans-Rosenthal-Sportanlage gegeneinander an, um ihr fußballerischesKönnen beim 40. Internationalen Messestädte-Fußballturnier unterBeweis zu stellen. Dieses Jahr beteiligten sich neben dem GastgeberMesse Berlin die Messe Düsseldorf, Messe Frankfurt, Messe Hamburg,Deutsche Messe, Messe Köln auch RAI Amsterdam und Jaarbeurs Utrechtaus den Niederlanden. Zum ersten Mal nahm die Messe Nürnberg amTurnier teil."Das Turnier ist eine einmalige Gelegenheit, sich abseits desMessegeschehens zu vernetzen und auszutauschen. Spaß, Gemeinschaftund die gemeinsame Leidenschaft für die Kraft von Live-Events stehenhier im Vordergrund", sagt Dr. Christian Göke, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe Berlin GmbH.Das Internationale Messestädte Fußballturnier gilt als Vorreiterder heutigen UEFA Champions League. 1955 wurde der Messestädte Pokalins Leben gerufen, um die länderübergreifenden Sportbeziehungenauszubauen und internationale Handelsmessen zu promoten. 1971entstand aus dem Turnier dann der UEFA Pokal. 1979 fand zur IFA inBerlin das erste Messestädte-Fußballturnier in der heutigen Form undAusrichtung statt. Seitdem kämpfen die Messeteams jährlich um denSieg. Besonderes Highlight zum Jubiläum war die Auszeichnung von LutzGäbler, der als aktiver und mittlerweile ehemaliger Mitarbeiter derMesse Berlin an allen 40 Turnieren teilgenommen hat.Das nächste Turnier findet im Juni 2020 in Nürnberg statt.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell