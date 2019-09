400 Aussteller zeigen Nutzfahrzeug-Innovationen / NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse ist Treffpunkt der Branche (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Morgen öffnet die NUFAM unter dem Motto "Get things moving!" zumsechsten Mal ihre Tore. Vom 26. bis 29. September präsentieren rund400 Aussteller aus 13 Ländern das gesamte Spektrum derNutzfahrzeugbranche: Fahrzeuge aller Gewichtsklassen, Aufbauten undAnhänger, Reifen, Teile, Zubehör, Werkstattausrüstung,Telematiklösungen sowie Dienstleistungen. Britta Wirtz,Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe: "Von alternativen Antriebenbis hin zu digitalen Innovationen erleben wir vier Tage lang dieMobilität der Zukunft im Nutzfahrzeugbereich. Die Branche präsentiertihre neuesten Transportlösungen auf der NUFAM. UnsereNutzfahrzeugmesse ist dafür die perfekte Plattform, denn sie erreichtein Fachpublikum mit hoher Investitionsbereitschaft." Über 25.000Besucher erwartet die Messe Karlsruhe. Die NUFAM feiert in diesemJahr ihr 10-jähriges Bestehen. Das Bundesministerium für Verkehr unddigitale Infrastruktur übernimmt erstmals die Schirmherrschaft,gemeinsam mit dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg.Innovative Mobilitätskonzepte für die NutzfahrzeugbrancheDie NUFAM belegt eine Ausstellungsfläche von insgesamt 70.000Quadratmetern, die alle vier Hallen sowie das angrenzende Freigeländeumfasst. 2019 kann die Fachmesse Zuwächse in allenAusstellersegmenten vermelden, insbesondere in den Bereichen Aufbau-und Anhängerhersteller und Fahrzeugbaukomponenten sowieWerkstattausrüstung.Die Aussteller der NUFAM zeigen ihre neuesten Transportlösungen,die für die Mobilität der Zukunft stehen. Das Karlsruher Institut fürTechnologie (KIT) präsentiert regenerative Kraftstoffe ausPflanzenresten. Diese sollen wie konventionelle Kraftstoffe in Otto-oder Dieselmotoren eingesetzt werden und werden aktuell sowohl imPersonen- als auch Güterverkehr getestet. Die gesamte Bandbreitealternativer Antriebe zeigt sich ebenso auf den Ständen der führendenHerstellermarken wie DAF, Daimler, IVECO, MAN, Scania sowie Volvo. Sofokussiert sich MAN angesichts der aktuellen Diskussionen umSchadstoff- und Lärmemissionen auf Elektrofahrzeuge; am Stand zeigtder Keyplayer der Branche mehrere elektrifizierte LKW der mittlerenund leichten Baureihe für den innerstädtischen Verteilerverkehr.Scania setzt hingegen auf Hybrid- und Erdgas-Antriebe: Unter anderemkönnen die Besucher am Gemeinschaftsstand der Scania-Vertriebspartnereinen LKW betrachten, der über einen Stromabnehmer von einerOberleitung mit Energie versorgt wird und aktuell auch auf derTeststrecke der Autobahn A5 im ELISA-Projekt im Einsatz ist. Nebenleichten und schweren Nutzfahrzeugen zeigen die Aussteller der NUFAMauch Mobilitätskonzepte für die sogenannte "letzte Meile". So zeigtFahrzeugwerk Bernard Krone das mehrfach ausgezeichnete Projekt Rytlemit Cityhubs und elektrifizierten Lastenfahrrädern.Strukturierter Messebesuch durch Hallenschwerpunkte und RundgängeGruppierte Themenbereiche in den Hallen ermöglichen denFachbesuchern einen strukturierten Besuch der Messe. Im Bereich"Werkstatt, Teile, Zubehör" in Halle 1 und 2 präsentiert sich einegroße Anzahl an Werkstattausrüstern und Teilezulieferern. ImTelematikbereich (Halle 3) mit angeschlossenen Telematikforum und inder "Telematics VIP-Lounge" können Besucher zudem die neustenTelematiklösungen kennenlernen und sich durch Vorträge undGesprächsrunden informieren. In der Halle 3 steht zudem die Jobsuche,Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Vernetzung mit Verbänden undInstitutionen im Vordergrund. In der dm-arena sind schwerpunktmäßigHersteller und Händler von Reifen vertreten. Die Kommunalmeilezwischen den Hallen, auf der sich Nutzfahrzeuge für den kommunalenBereich präsentieren, und der Demopark mit umfassendemPublikumsprogramm ergänzen die vier Messehallen und dasAusstellungsfreigelände.Das Rahmenprogramm für Fachbesucher wurde 2019 umBesucherrundgänge zum Thema New Mobility erweitert. Ausstellerzeigen, was bereits heute in den Bereichen alternative Antriebe,Digitalisierung sowie autonomes Fahren möglich ist und präsentierenihre neuesten Produkte. Um Entscheider aus der Transport-,Speditions- und Logistikbranche, dem Mittelstand, dem Handwerk sowiedem Kommunalbereich gezielt zu informieren, bietet die NUFAM Fachtagezu Telematik, Kommunalfahrzeugen und Ladungssicherung an. Der Alltagdes Berufskraftfahrers steht im Mittelpunkt der Podiumsdiskussionenim Truck Driver Forum. Von der Theorie in die Praxis geht es bei derNUFAM-Challenge. Hier wird der beste Berufskraftfahrer Deutschlandsgesucht.Weitere Informationen zum Rahmenprogramm der NUFAM 2019 finden Sieunter: www.nufam.de/programmWeitere Informationen unter: nufam.de &www.facebook.com/nufam.karlsruhePressekontakt:Leonie Schlenkertel +49 0721 3720-2304leonie.schlenker@messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell