Das 3satfestival 2018 auf der TV-Bühne: Kabarett, Comedy, Poetry Slam und Musik (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 22. September, bis Sonntag, 21. Oktober 2018ErstausstrahlungenBeim 3satfestival 2018 wird der Mainzer Lerchenberg zumKleinkunst-Mekka. Noch bis zum 22. September begegnen sich hier dieGrößen und Newcomer des Fachs. Direkt im Anschluss bringt 3sat alleProgramme auf den Bildschirm: von Samstag, 22. September, bisSonntag, 21. Oktober 2018, immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr.In das erste 3satfestival-Wochenende startet Hagen Rether amSamstag, 22. September 2018, 20.15 Uhr, mit seinem Programm "LIEBE(Update 2018)". Mit sanfter Stimme stellt er dort die unbequemstenFragen unserer Zeit. Um 21.00 Uhr präsentiert Martina Schwarzmann ihrBühnenprogramm "genau Richtig!". In der Neudichtung der antikenTragödie "Antigone" erzählen Bodo Wartke und Melanie Haupt um 21.45Uhr ihre Version der Geschichte von Ödipus' Tochter, die gegen alleWiderstände für ihre Ideale kämpft. Um 22.30 Uhr ist Sarah Bosetti in"Ich will doch nur mein Bestes" sehr um ihr eigenes Wohlergehenbemüht. Am Sonntag geht es weiter mit den Programmen von FlorianSchroeder und Simone Solga.Das zweite Festival-Wochenende eröffnet Torsten Sträter amSamstag, 29. September 2018, um 20.15 Uhr mit seinem Programm "ImRahmen meiner Möglichkeiten". Eine außergewöhnliche Mischung vonKabarett und Theater, klassischer Komödie und moderner Sitcom zeigtum 21.00 Uhr das "Kom(m)ödchen-Ensemble". Um 21.45 Uhr fühlt PoetrySlammer "Sebastian 23" in seinem Programm "Endlich erfolglos" demZeitgeist auf den Zahn. Und am Sonntag, 30. September 2018, um 20.15Uhr entdeckt der passionierte Pullunderträger Olaf Schubert in "Sexyforever" seine sinnliche Seite. Weitere Künstler an diesem Wochenendesind: Michael Krebs, Starbugs Comedy, Stefan Waghubinger und ÖzcanCosar.Weiter geht es am Samstag, 6. Oktober 2018, mit Musik: Um 22.50Uhr spielt die Kultband Element of Crime mit Frontmann Sven Regener,und im Anschluss, um 23.50 Uhr, gibt die Brass-Punk-Techno-BandLaBrassBanda aus dem bayerischen Chiemgau Vollgas.Das Programm zum 3satfestival beschließt Eckart von Hirschhausenam Samstag, 21. Oktober 2018, um 20.15 Uhr mit seinem Soloprogramm"Lach dich gesund". Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, steht ergemeinsam mit Tobias Esch auf der Bühne.3satfestival zieht 2019 umIm September 2019 zieht das 3satfestival vom ZDF-Sendezentrum aufdem Lerchenberg in die Stadt und wird künftig auf dem MainzerErnst-Ludwig-Platz zwischen Kurfürstlichem Schloss und Landtag seineZelte aufschlagen. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Mit dem Umzugdes 3satfestivals in die Stadt setzt das ZDF ein Zeichen derVerbundenheit mit Mainz und seinen Bürgern. Kleinkunst und Kabarettgehören zu Mainz. Deshalb wollen wir mit dem 3satfestival mitten indie Stadt, direkt zu den Mainzerinnen und Mainzern."Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling begrüßt den Umzug indas Stadtzentrum: "Seit mehr als 30 Jahren ist das 3satfestival einerder jährlichen Höhepunkte für Liebhaber von Kleinkunst, Kabarett undMusik in der Landeshauptstadt Mainz. Ich freue mich, dass dasbedeutende Kulturfestival im kommenden Jahr vom ZDF-Gelände auf denErnst-Ludwig-Platz umzieht und damit im Herzen der Innenstadtstattfinden wird und von neuer zentraler Stelle das kulturelle Lebenvon Mainz weiterhin bereichert. Ich freue mich schon jetzt aufbeeindruckende Erlebnisse und ein spannendes Programm."Die Sendetermine in 3sat: https://ly.zdf.de/Z7K/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/3satfestival3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell