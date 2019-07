3sat zeigt zwei Open-Air-Konzerte von zdf@bauhaus aus Weimar (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 21. September 2019, ab 21.45 UhrErstausstrahlungenzdf@bauhaus goes Weimar: Im 100. Jubiläum des Bauhauses geht die3sat-Musiksendung zu den Ursprüngen der Kunstschule zurück, genau anden Ort, an dem das Bauhaus 1919 entstand. Ein Open-Air-Konzert amDonnerstag, 11. Juli 2019, mit der Rockband Wanda undSinger-Songwriter Nico Santos direkt vor dem Uni-Hauptgebäude bildetden Auftakt für die Zusammenarbeit der Bauhaus-Universität Weimar mitZDF/3sat. Die von Jo Schück moderierten Konzerte zeigt 3sat amSamstag, 21. September 2019, ab 21.45 Uhr, in Erstausstrahlung inseinem Programm.Die Musiksendereihe zdf@bauhaus startet in die neue Staffel exaktdort, wo Walter Gropius 1919 die Großherzoglich-SächsischeKunstschule Weimar und die Kunstgewerbeschule vereinigte und dasStaatliche Bauhaus Weimar gründete: Zwischen den altenUniversitätsgebäuden wird die Bühne stehen. Ganz im Sinne desBauhaus-Gedankens haben die Studierenden der Universität dieMöglichkeit, die Veranstaltungen, die hier für die Sendereiheaufgezeichnet werden, aktiv mitzugestalten. Das Konzert am 11. Julifindet im Rahmen der Jahresschau summaery (11. bis 14.7.) derBauhaus-Universität Weimar statt, bei der Studierende und Lehrendeihre aktuellen Diskurse, Positionen, Arbeiten und Forschungsprojektevorstellen.Das erste Konzert gibt Nico Santos, der mit seinem Megahit"Rooftop" sprichwörtlich durch die Decke schoss. Für sein folgendesDebüt-Album "Streets Of Gold" hat er sehr persönliche Songtextegeschrieben. In den vergangenen Jahren hat Santos mit und für vieledeutsche Pop-Stars Hits geschrieben - darunter Mark Forster, HeleneFischer, Bushido, Sido, Robin Schulz, Lena Meyer-Landrut.Die österreichische Rockband Wanda spielt vor HunderttausendenZuschauern in ausverkauften Locations, kann auf achtstelligeWiedergaben im Internet und Tausende Stunden Airplay in Radio und TVverweisen. Die Band wird im September ihr lang ersehntes neues Album"CIAO!" veröffentlichen und hat in Weimar auch Teile des brandneuenLongplayers im Gepäck.zdf@bauhaus wird seit 2011 in 3sat gezeigt. Die Konzerte vonbekannten und vielversprechenden Newcomern werden durch Moderationund Interviews ergänzt. In den vergangenen Jahren sind unter anderemClueso, Cro, BAP, Silbermond und Passenger aufgetreten.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell