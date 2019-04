Mainz (ots) -Mittwoch, 17. April 2019, 22.25 UhrErstausstrahlungEine Wiener Anwältin mit ungarischen Wurzeln stößt auf strenggehütete Familiengeheimnisse, als ihre Mutter ins Koma fällt. 3satzeigt das Familiendrama "Aurora Borealis - Nordlicht" (Ungarn 2017)von Regisseurin Márta Mészáros am Mittwoch, 17. April 2019, um 22.25Uhr, anlässlich des Filmfestivals "goEast" in Erstausstrahlung. DasFestival des mittel- und osteuropäischen Films findet noch bisDienstag, 16. April 2019, in Wiesbaden statt.Olga (Ildikó Tóth) ist als erfolgreiche Anwältin viel unterwegsund sieht Antonio (Antonio de la Torre), ihren Partner und Vaterihres heranwachsenden Sohnes, nur selten. Beide sind zu eingespanntin ihren Berufen, er in Barcelona, sie in Wien. Als Olga zu ihrerkranken Mutter Maria (Mari Töröcsik) nach Ungarn fährt, kommen diedrei für kurze Zeit wieder zusammen. Olga hat sich entschlossen, ihreKarriere zu unterbrechen und sich um Maria zu kümmern. Die beidenFrauen haben nie viel miteinander gesprochen. Jetzt zeigt sich, dassMaria Geheimnisse vor ihrer Tochter hat. Angeregt durch einenrätselhaften Brief aus Moskau, beginnt Olga nachzuforschen: Zu wemgehören die unbekannten Namen und Gesichter, die plötzlichauftauchen? Eine Reise in die Zeit der sowjetischen BesatzungÖsterreichs und Ungarns nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Olgafindet heraus, dass die Geschichte ihrer Familie neu geschriebenwerden muss.Márta Mészáros' großes, multiperspektivisches Familiendrama,fotografiert von Piotr Sobocinski jun., verbindet die persönlicheGeschichte einer Familie mit der Geschichte Österreichs und Ungarns.Die 1934 in Budapest geborene Regisseurin hat die ungarischeFilmgeschichte mitgestaltet: In ihren vielen, teilweiseautobiografischen Werke verarbeitete sie immer wieder europäischeZeitgeschichte, darunter "Adoption" (Goldener Bär, Berlinale 1975)und "Tagebuch für meine Kinder", (Spezialpreis der Jury, Cannes1984). 2017 widmete das Filmfestival "goEast" Márta Mészáros eineHommage. 2018 lief dort ihr Film "Aurora Borealis" im Wettbewerb.3sat zeigt "Aurora Borealis - Nordlicht" im Rahmen seinerMedienpartnerschaft mit "goEast".Der Film als Video-Stream: https://ly.zdf.de/k8k3/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auroraborealis3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell