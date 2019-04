Mainz (ots) -Mittwoch, 24. April 2019, 18.30 UhrErstausstrahlungDie Erde ist überstrapaziert. Doch obwohl das ökologischeBewusstsein wächst, scheinen die Menschen ihr Verhalten freiwilligkaum ändern zu können oder zu wollen. Was muss also passieren, damitdie Menschheit doch noch die Kurve kriegt? In "nano: Klimaretter", amMittwoch, 24. April 2019, 18.30 Uhr in Erstausstrahlung, zeigt IngolfBaur, Moderator des 3sat-Magazins "nano", Wege, wie wirksamerKlimaschutz durchgesetzt werden kann.Der Film beschreibt, welche Wege zur Rettung des Klimaseingeschlagen werden müssen und fragt, ob sich strenger Umweltschutzgar per Gerichtsbeschluss einklagen lässt. Schließlich steht dasRecht auf Unversehrtheit in der Verfassung. Ist "Nudging" eineOption? Diese psychologische Methode will menschliches Verhalten -ohne Regeln und Verbote - in die gewünschte Richtung lenken. Was musspassieren, um die Politik endlich zum Handeln zu bewegen? WelcheSignale braucht es, um die Industrie dazu zu bringen, klimagerecht zuproduzieren? Und was kann der Einzelne tun?Ingolf Baur macht einen Selbstversuch: Er will seinen ökologischenFußabdruck halbieren. Einfach ist das nicht: "Man kann sich vielvornehmen, solange man es erst morgen umsetzen muss", sagt er imInterview. "Wenn dann das Morgen da ist, sieht die Sache ganz andersaus: Kann ich wirklich drei Stunden früher los, um den Zug zu nehmenund um Verspätungen zu berücksichtigen?".Am Freitag, 10. Mai 2019, 18.30 Uhr, zeigt 3sat ebenfalls inErstausstrahlung eine weitere Dokumentation von und mit Ingolf Baur.In "nano: Die Reparatur der Erde", stellt der "nano"-Moderator dieaussichtsreichsten Projekte des sogenannten Geoengineering gegen dieKlimakatastrophe vor und diskutiert die Machbarkeit und die Risikender neuen Technologien.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nanoWeitere Informationen und das vollständige Interview mit IngolfBaur: https://ly.zdf.de/um9Q/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell