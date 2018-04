Mainz (ots) -Donnerstag, 3. Mai 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungDie elfjährige Franziska (Carolina Cardoso) hat eine schwierigeund schweigsame Familie; mit den Fotografien ihres Vaters aus derFremdenlegion rettet sie sich in Traumwelten. Als Erwachsene (EvaMattes) bricht sie auf, um die Bilder zu hinterfragen und Antwortenauf die Familiengeheimnisse zu finden. 3sat zeigt "Fieber"(Österreich/Deutschland 2013), den halbautobiografischen Spielfilmvon Elfi Mikesch, am Donnerstag, 3. Mai 2018, um 22.25 Uhr inErstausstrahlung.Franziskas Vater (Martin Wuttke) war einst Fremdenlegionär inMarokko, Algerien und Syrien. Die Fotografien, die er von dort mitnach Hause brachte, zeigen die Schönheiten der fernen Welt genausowie die Grausamkeiten des Krieges. "Ein kluger, nachdenklicher, aberauch aufbrausender Mann, der nach seiner Zeit als Fremdenlegionär inNordafrika und Syrien oft allein in seinem Arbeitszimmer saß und sichder Familie entzog", erinnert sich Franziska als Erwachsene. "Ich warmit Bildern zugedeckt, damit die Welt mich nicht mehr sieht, aber ichsie."Immer wieder blättert die junge Franziska in den Alben, als wärensie Bilderbücher. Fasziniert und erschüttert zugleich flieht dasfantasievolle Mädchen in die Bilder und aus der angespanntenFamiliensituation: den wiederkehrenden Alpträumen und Malaria-Schübendes autoritären Vaters, der hilflosen Mutter (Nicole Max), dem Leidendes verängstigten kleinen Bruders, dem Schweigen. Die Bilder werfenFragen auf, die keiner beantworten möchte.Viele Jahre später gibt es diese Fragen zu Krieg und Töten aberimmer noch. So versucht Franziska als Erwachsene, Antworten zufinden, sich den Geschichten, die ihr nicht gehören, und den Bildern,die sie nicht loslassen, zu stellen. Sie beginnt eine Reise imserbischen Novi Sad, wo der Vater als Jugendlicher jesuitischeSeminare besuchte. Die Strenge, die er dort erfahren hatte, prägtesein weiteres Leben genauso wie die zehn Jahre in der Fremdenlegion.Franziska lässt die schmerzhaften Erinnerungen zu und beginnt nachund nach, das sie lebenslang belastende Geheimnis ihrer Familie zuenträtseln.In "Fieber" hat die die österreichisch-deutsche Dokumentar- undExperimentalfilmerin, Fotografin und Kamerafrau Elfi Mikesch ihreeigenen Kindheitserinnerungen verarbeitet. Auch ihr Vater warFremdenlegionär in Nordafrika, und die im Film verwendeten Fotosstammen aus dieser Zeit.Den Film "Fieber" als Video-Stream und weitere Informationenfinden Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/fieber/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fieber3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell