3sat zeigt deutsch-israelischen Dokumentarfilm über einen Jungen aus Gaza, der in israelischem Krankenhaus aufwächst (FOTO)

Montag, 24. September 2018, 22.25 UhrFree-TV-PremiereDer sechsjährige Muhi, Sohn eines Hamas-Aktivisten, leidet aneiner Immunkrankheit und wird deshalb dauerhaft in ein israelischesKrankenhaus verlegt, wo er nur von seinem Großvater begleitetaufwächst. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Muhi - Über alle Grenzen"(Israel/Deutschland 2017) am Montag, 24. September 2018, um 22.25 Uhrals Free-TV-Premiere in der "Dokumentarfilmzeit".Muhi ist ein fröhliches Kind, und er liebt seinen Opa, der stetsbei ihm ist. Doch Muhi leidet an einer seltenen Autoimmunerkrankung,die im Gaza-Streifen nicht behandelt werden kann. Als er zwei Jahrealt war, mussten ihm Füße und Hände amputiert werden, und er lebt nunin einem israelischen Krankenhaus. Mittlerweile helfen ihm Prothesen,seinen Bewegungsdrang zu stillen. Sein Großvater hat sich neben ihmim Hospital eingerichtet. Muhis Vater durfte nicht nach Israeleinreisen. Er verurteilt nach wie vor den Staat, in dem sein Sohn amLeben erhalten wird. Auch seine Mutter und Geschwister sieht Muhiselten. Doch obwohl Muhis Aktionsradius eingeschränkt ist, richtet ersich wie selbstverständlich in seinem Leben ein und schafft es, mitseinem Mut und seiner Heiterkeit die Grenzen, die ihn einschränken,zu überwinden."Muhi - Über alle Grenzen" fängt die Unauflösbarkeit einerindividuellen Tragödie vor dem Hintergrund des politischenDauerdramas im Nahen Osten ein und ist der erste Dokumentarfilm vonRina Castelnuovo-Hollander und Tamir Elterman. Der Film gewann unteranderem eine Goldene Taube beim 60. Internationalen LeipzigerFestival für Dokumentar- und Animationsfilm im vergangenen Jahr.