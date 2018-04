3sat zeigt acht Filme zum 50. Geburtstag von Jürgen Vogel (FOTO)

Mainz (ots) -Am Sonntag, 22. April 2018, startet 3sat eine achtteiligeWerkschau des Schauspielers Jürgen Vogel, der am 29. April 2018 50Jahre alt wird. Bis zum Geburtstag sind unter anderem die Filme"Kleine Haie", "Der freie Wille" und "Vertraue mir" zu sehen. Erselber brauche das "ganze Starding" allerdings nicht, meint er imaktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin". "Gäbe es einen Knopf, der meineProminenz auf einen Schlag löschen würde, ich würde ihn drücken."Als ersten der acht Filme zeigt 3sat am Sonntag, 22. April 2018,um 21.45 Uhr Leander Haußmanns Tragikomödie "Hotel Lux". Jürgen Vogelund Michael "Bully" Herbig spielen zwei Berliner Komiker, die 1938vor den Nazis fliehen müssen und schließlich in der berüchtigtenMoskauer Herberge Unterschlupf finden - ein Abenteuer auf Leben undTod.Am Dienstag, 24. April 2018, dient das Frankfurter Bankenviertelgleich zwei Thrillern mit Jürgen Vogel als Kulisse: Um 20.15 Uhrzeigt 3sat "Duell in der Nacht" (Regie: Matti Geschonneck).Oberkommissar Birke (Jürgen Vogel) gilt als unbestechlich und sollden Mord an einem Ex-Polizisten aufklären. Dabei gerät er anKunstmäzenin Isabel Wellingsen (Iris Berben) und in ein Geflecht ausLügen und Korruption. Um 22.25 Uhr folgt "Vertraue mir" (Regie:Franziska Meletzky). Die Frankfurter Investment-Bankerin Elena (JuliaKoschitz) wird plötzlich in ihrer Bank gemieden und bittet ihrenEx-Freund und früheren EDV-Chef (Jürgen Vogel) um Hilfe.Nach seinem Rückzug ins ländliche Idyll will Erik (Jürgen Vogel)einfach nur runterkommen und sich um die Motorradwerkstatt, seineneue Freundin Julia (Petra Schmidt-Schaller) und deren kleine Tochterkümmern. Dann dringt Henry (Moritz Bleibtreu) in Eriks Leben ein -und lässt sich nicht mehr abschütteln. Das Verwirrende: Nur Erik kannHenry sehen. 3sat zeigt "Stereo" von Maximilian Erlenwein amMittwoch, 25. April 2018, um 22.25 Uhr.Inmitten von Schnee und Eis wagen Niels und Maria mit ihrem SohnMarkus einen Neuanfang. Doch schon bald spüren sie, dass auch dasneue Umfeld die erkaltete Beziehung nicht retten kann. Dann passiertein Unfall, der alles ändert. Am Donnerstag, 26. April 2018, 22.25Uhr, ist Jürgen Vogel neben Birgit Minichmayr in dem Drama "Gnade"von Matthias Glasner zu sehen.Im Psychodrama "Der freie Wille" am Freitag, 27. April, 22.25 Uhr,spielt Jürgen Vogel einen Vergewaltiger, der nach neun Jahren aus demMaßregelvollzug freikommt. Bald beginnt er eine Beziehung mit einerjungen Frau, die von ihrem Vater jahrelang psychisch missbrauchtwurde. 2006 wurde Jürgen Vogel unter anderem für seine herausragendeGesamtleistung als Darsteller, Koautor und Koproduzent auf derBerlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Regie führteMatthias Glasner.Am Sonntag, 29. April 2018, 21.50 Uhr, folgt Sönke WortmannsTypenkomödie "Kleine Haie" von 1992. Neben Jürgen Vogel, KaiWiesinger und Gedeon Burkhard, die sich als angehendeSchauspielstudenten um die Aufnahmeprüfung bemühen, sind unteranderen Armin Rohde, Meret Becker und Rufus Beck zu sehen. ZumAbschluss der Reihe zeigt 3sat am selben Abend um 23.20 Uhr dieTragikomödie "Alte Freunde" um vier Männer, eine Frau und einVerbrechen.Eine Übersicht zur Filmreihe und das Interview mit Jürgen Vogelfinden Sie im 3sat-Pressetreff unter: http://ly.zdf.de/cKI/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/juergenvogel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell